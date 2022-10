Villa a Posillipo con accesso al mare, auto-regalo da 2 milioni per Stefano De Martino

Nella sua Napoli per festeggiare il suo 33esimo compleanno, Stefano De Martino ha postato un video sui social in cui mostra l’accesso esclusivo al mare della sua villa a Posillipo. Il ballerino e conduttore tv, in onda su Rai 2 con Stasera tutto è possibile, mostra le chiavi con le quali apre un cancelletto in ferro prima di inquadrare il mare davanti a sé. Ai piedi le scarpe da scoglio, fondamentali per non rischiare di scivolare.

Un vero e proprio angolo di paradiso che è in parte suo. Non ci sono foto dell’interno della casa, ma nelle scorse settimane Belen ha postato varie storie del giardino (con piscina) immerso nel verde. La villa è caratterizzata inoltre da un ampio patio che circonda l’abitazione con pavimento in pietra e diversi arredi ideali per rilassarsi all’aria aperta.

Stando a quanto scrive The Pipol Gossip la villa sarebbe costata una cifra come 2 milioni di euro. L’acquisto sarebbe stato completato non tanto tempo fa, motivo per cui può essere definito come un auto-regalo di compleanno.