Bimbo di due anni investito, travolto da un’auto mentre era nel passeggino: è gravissimo

Ennesimo incidente stradale sconvolge Gallarate, in provincia di Varese. Ne resta vittima un bambino di due anni. Una donna 70enne alla guida di una Fiat Panda travolge il piccolo mentre era in passeggino che attraversava la strada con i genitori. Madre e padre restano illesi, ma il piccolo si trova in condizioni veramente critiche.

Donna 70enne investe bimbo di due anni

Ieri pomeriggio, a Gallarate, provincia di Varese, una Fiat panda ha investo un bambino di due anni mentre attraversava la strada con la madre. Tutto è accaduto intorno alle 16.30, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza, in via Cantoni, a ridosso del centro storico.

È questa la dinamica provvisoria, ancora da verificare, ricostruita dalla polizia locale: la donna 70enne, alla guida del veicolo, non sarebbe riuscita a frenare in tempo e avrebbe travolto il bimbo. L’automobilista, infatti, stava uscendo da una rotonda quando si è accorta della famiglia che stava attraversando sulla carreggiata. Inutili i tentativi di frenata. A loro volta, i genitori del bimbo hanno dichiarato di non aver notato la macchina. Il bambino, quindi, è la reale vittima del tragico incidente. Sbalza, infatti, con il passeggino sull’asfalto. E’ subito evidente la gravità delle sue condizioni.

Gli interventi da parte dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, un’automedica e i medici rianimatori con l’elisoccorso che subito si rendono conto delle condizioni critiche del bambino. La madre è rimasta illesa, il piccolo, invece, è stato subito intubato e trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro di riferimento regionale per i gravi traumi infantili, in codice rosso.

I soccorritori riportano che il bambino ha subito un grave trauma cranico. Come da norma, la donna alla guida è stata sottoposta all’alcol test.

L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul luogo dell’incidente per i rilievi.