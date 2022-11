A Bacoli è già Natale, accese le luci d’artista dopo due anni di assenza

Ieri, 20 novembre, sono state accese le luminarie di Bacoli. Il Parco Vanvitelliano brilla di luci attraverso un percorso tra animali, carrozze, alberi con palle tridimensionali, elfi e fino alla Casina Vanvitelliana completamente illuminato a festa. Uno scenario fiabesco e alla portata di tutti, grandi e piccini.

LUMINARIE DI BACOLI, IL RITORNO DOPO DUE ANNI DI ASSENZA

Dopo quasi due anni d’assenza a causa della pandemia da Covid-19, Bacoli torna a costituire un villaggio natalizio del tutto suggestivo. Le luminarie sono infatti da anni tra le principali attrattive della zona. Il sito è aperto tutti i giorni e viene illuminato ogni sera, quindi è molto semplice visitarlo e scoprirne tutte le luminarie.

Come di consueto c’è il grande Babbo Natale vestito di rosso, ma non mancano alberi di Natale stilizzati in diversi colori, i lampioni che conducono alla Casina Vanvitelliana, orsetti di vario tipo, un curioso pinguino con la sciarpa, decorazioni di diverso tipo sugli alberi, archi luminosi ed anche una carrozza, in stile Cenerentola, su cui è possibile salire per una fotografia memorabile.

LE PAROLE DEL SINDACO DI BACOLI

Queste le parole del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, sul suo profilo Facebook: “È un incanto! Abbiamo ancora negli occhi la magia delle Luci d’Artista che hanno illuminato il Sito Reale di Bacoli. Saranno visibili ogni giorno. Uno spettacolo da non perdere. E che ha lasciato a bocca aperta non solo centinaia di bambini accorsi per l’accensione. Ma tutti. Mamme, papà, ragazzi, nonni. Ieri, un fiume di persone ha invaso i Giardini Borbonici. È un risultato reso possibile grazie all’impegno di tutti. Perché con passione, professionalità e tenacia si possono raggiungere traguardi fantastici. Con tante luci, tutte a risparmio energetico. Venite a vivere il Parco Vanvitelliano. Portateci i vostri figli. Lo abbiamo fatto per loro. Ogni anno, sempre più bello. Più lucente, più sontuoso. Un orgoglio per la nostra terra. Un appuntamento fisso per il Natale in Campania. Perché Bacoli può essere attrattiva sempre. Non solo in estate. Insieme, ci riusciamo. Un passo alla volta”.