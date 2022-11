Profumi falsi dal valore di 3 milioni di euro, maxi sequestro nel Napoletano: 6 indagati

La Guardia di Finanza ha scoperto, nell’hinterland napoletano, vere e proprie “boutique del falso” e ha effettuato un sequestro di notevoli quantità di profumi taroccati, del valore complessivo di 3 milioni di euro e destinati alla vendita nel corso del periodo natalizio ormai alle porte.

MAXI-SEQUESTRO NEL NAPOLETANO, I PROFUMI PRONTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Stando a quanto riportato dall’Ansa, complessivamente sono stati sequestrati 28.027 articoli tra profumi, prodotti per la cura della persona e rispettivi packagings.

I finanzieri di Frattamaggiore hanno rintracciato le “boutique del falso” in alcuni depositi dell’area a Nord della provincia di Napoli. In quei depositi avveniva lo stoccaggio dei prodotti. Prodotti tra l’altro già pronti per la commercializzazione e che avrebbero fruttato guadagni per oltre tre milioni di euro.

I sei indagati sono accusati di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.