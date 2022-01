Blitz alla Vela rossa di Scampia, due in manette dopo uno ‘scambio’

Blitz dei carabinieri alla Vela Rossa. Renato D’Urso e Antonio Rea, 24 e 27 anni, sono stati arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella li hanno sorpresi nella “Vela Rossa”. Il primo stava cedendo una dose di crack ad un cliente e nelle tasche nascondeva 275 euro in contante. Nelle tasche di Rea, invece, i militari hanno rinvenuto 17 dosi di cocaina, 31 di crack, altrettante di eroina, 5 di hashish e 13 di kobrett. Circa 74 grammi di stupefacenti e oltre 600 euro in contante, ritenuto provento illecito. Entrambi sono finiti nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.