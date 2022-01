Saldi ai tempi del Covid, domani partono gli sconti in Campania: si temono file e caos nei centri commerciali

Dopo Sicilia e Basilicata, che hanno fatto da apripista il 2 gennaio, seguite a ruota, il 3, dalla Valle D’Aosta, parte ufficialmente domani la stagione dei saldi in tutte le altre Regioni italiane, con l’unica eccezione del Trentino-Alto Adige (in provincia di Trento saranno i negozianti a decidere liberamente i periodi e in l’Alto Adige si partirà in alcune zone parte l’8 gennaio, mentre in diversi Comuni turistici bisognerà attendere il 5 marzo).

Si parte dunque anche in Campania. Secondo Confesercenti 4 italiani su 10 sono determinati ad andare a caccia di sconti, con in tasca un budget in media di 120-150 euro. Il giro d’affari complessivo, in base alle stime di Confcommercio, supererà i 4,2 miliardi.

«Sulla previsione pesa tuttavia l’ombra del Covid, con la variante Omicron, e l’impatto negativo che sta avendo sulla fiducia delle famiglie», afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vice presidente nazionale con delega al Mezzogiorno. «Circa quattro campani su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 160/170 euro a persona», aggiunge Schiavo, citando i dati che emergono dall’indagine previsionale sui saldi condotta da Confesercenti su un campione di consumatori. (ANSA)

Le altre notizie | Primark sta per aprire a Marcianise, l’inaugurazione è sempre più vicina

Manca sempre meno all’apertura del primo store Primark in Campania, bisognerà attendere ancora qualche mese. Nella peggiore delle ipotesi bisognerà attendere circa un anno. L’inaugurazione ci sarà all’interno del Centro Commerciale Campania a Marcianise entro fine 2022. Già scelti i locali ma la pandemia da Covid ha rallentato i lavori di adeguamento e di allestimento. Nella migliore delle ipotesi, Primark potrebbe aprire i battenti in Campania nella primavera/estate del 2022, mentre come detto, nella peggiore delle ipotesi, le saracinesche si alzeranno il prossimo Natale.