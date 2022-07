Covid in Campania, calano i ricoveri nel weekend: il bollettino di oggi

Sono 5.835 le persone risultate positive al Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Il numero dei tamponi effettuati è 28.089 (di cui 22.213 antigenici e 4.786 molecolari). Le persone decedute sono tre.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 31, con un decremento rispetto a ieri che erano 35. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (posti letto Covid e offerta privata), mentre quelli occupati sono 688. Anche per la degenza ordinaria si registra, nelle ultime 24 ore, un decremento di sette unità. (ANSA).

“A settembre rischiamo di chiudere tutto”, De Luca lancia l’allarme Covid [Articolo del 15 luglio 2022]

“E’ partita la campagna per la quarta dose in un clima di grande confusione: bisogna farla subito perché il nuovo vaccino non c’è e le informazioni sono vaghe. Non bisogna perdere tempo così ci facciamo l’estate tranquilla, altrimenti rischiamo di rimanere a piedi sulla copertura vaccinale. Inoltre indossiamo la mascherina nei luoghi al chiuso, sui mezzi di trasporto e nei luoghi di assembramento. Se vogliamo rompere le righe a settembre richiudiamo tutto: usiamo la mascherina anche agli eventi e gli spettacoli etc. Fine del contagio a fine luglio, grande afflusso nei reparti covid ma l’occupazione delle terapie intensive è al 4%, circa 25“, afferma De Luca.