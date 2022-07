Bomba contro la pescheria di Peppe di Napoli, il video del raid

Stanotte una bomba è esplosa davanti la pescheria di Peppe di Napoli. E’ lo stesso chef di Pianura a denunciare l’accaduto sulla sua pagina social. Secondo il suo racconto due persone hanno piazzato l’ordigno davanti la saracinesca dell’attività commerciale. “Il mio interesse è che stiamo tutti bene. Non c’è niente da preoccuparsi ma sono un po’ abbattuto, ma io non la darò vinto a nessuno: voglio migliorare il quartiere di Pianura. Sono qui per dirvi che io sono del popolo e non mi abbatto per nessuna cosa al mondo!! Peppe di Napoli continua la sua super attività!! Grazie davvero per la solidarietà! Vi voglio bene❤️. Non mi fate chiudere e non ho paura di nessuno“. Dalle immagini si vede un uomo in fuga dopo l’esplosione, caso che Di Napoli ha denunciato alla polizia del commissariato di Pianura.

IL VIDEO DELLA BOMBA CONTRO LA PESCHERIA DI PEPPE DI NAPOLI

BLITZ CONTRO I CLAN DI PIANURA

Sono 29 le persone che sono state arrestate nel corso del blitz che gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno messo a segno giovedì nel quartiere napoletano di Pianura. Le accuse contestate agli indagati sono, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto di armi da fuoco, associazione finalizzata al traffico ed alla distribuzione di sostanze stupefacenti, tutti aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini sono state avviate a seguito del ferimento di due persone, fatti avvenuti lo scorso dicembre, Gli investigatori hanno accertato la nascita e l’ascesa del nuovo gruppo criminale che si sarebbe contrapposto per il controllo delle attività illecite ad un’altra compagine. Le indagini hanno avuto una prima svolta nello scorso mese di dicembre quando a distanza di un giorno si sono registrati due ferimenti. Tra i reati contestati, anche una “stesa” commessa in danno di un autolavaggio ed un tentato omicidio.

Dunque dopo le stese, gli agguati e il brutale omicidio di Andrea Covelli gli uomini della squadra mobile che hanno eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di persone ritenute organiche ai due gruppi da mesi in guerra nel quartiere, i Calone-Esposito-Marsicano e i Carrillo-Perfetto.