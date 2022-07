Assenza di corrente a Giugliano, parrucchiere tenta il gesto estremo per protesta

Alta tensione poco fa in via Santa Caterina a Giugliano dove un parrucchiere ha tentato il suicidio per protesta. Da alcuni giorni la zona è senza corrente a causa di un guasto ad un cavo. Residenti e commercianti sono esasperati e, dopo giorni di lamentele, hanno inscenato una protesta in strada. Il titolare di un negozio ha tentato anche un gesto estremo. Sul posto polizia e ambulanza. I cittadini hanno chiesto all’Enel di intervenire ma la società ha comunicato che senza autorizzazione del Comune non sarebbe potuto intervenire.