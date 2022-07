Bombe nella notte a Ponticelli, torna la paura nel quartiere ostaggio della faida di camorra

Ennesima notte di paura Ponticelli. Attorno alla Mezzanotte sono state udite alcune esplosioni di ordigni in diverse aree del quartiere orientale dal Lotto O a via De Meis. Distrutte diverse auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e gli agenti del Commissariato di Ponticelli che hanno avviato le indagini. Terrore tra i residenti della zona, costretti a subire loro malgrado l’onta di una guerra di camorra che non accenna a placarsi. Tra le piste più accreditate, quella dolosa che si andrebbe a inserire nella contrapposizione tra gruppi criminali.

A contendersi il predominio del territorio, i De Luca-Bossa-Minichini-Casella e i De Micco-De Martino (costola dei “Bodo” e soprannominati XX) gruppi che hanno le loro roccaforti nei diversi rioni di Ponticelli a seconda dell’appartenenza. Un risiko criminale complicato e pericoloso.

Da mesi si spara e si uccide nella periferia orientale, senza soluzione di continuità. L’ultimo anello della catena di morte lo scorso 20 luglio, con il duplice omicidio al Rione Fiat dove predomina il gruppo dei De Martino. Ad essere uccisi il 29enne Carlo Esposito e il 55enne Antimo Imperatore, l’operaio che non aveva alcun legame criminale come sottolineato anche dai familiari in quel tragico giorno. Ad accollarsi la responsabilità dell’omicidio il 37enne Antonio Pipolo che si è costituito qualche ora dopo i due delitti. In questo caso gli inquirenti valutano l’ipotesi che l’uccisione di Esposito sia da ricondurre a un’epurazione interna al clan De Martino.