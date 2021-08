Recupero con 'brivido' a Capri, il bus rischia la caduta dopo l'aggancio

Recupero con ‘brivido’ del bus a Capri, il veicolo rischia la caduta dopo l’aggancio della gru. Preoccupazione durante l’operazione di rimozione nella scarpata sulla spiaggia a Marina Grande. Il veicolo, mentre veniva agganciato dalla gru, si è ribaltato rischiando di scivolare a valle. Alla fine l’operazione si è conclusa positivamente: l’autobus è stato rimosso.

La carcassa del minibus che il 22 luglio precipitò su uno stabilimento balneare a Capri è stata trasferita via mare sulla terraferma. Veicolo trasportato a bordo di una imbarcazione speciale scoperta, dopo la rimozione avvenuta ieri sera con una gru speciale dei vigili del fuoco. I resti dell’automezzo saranno custoditi in un deposito, a disposizione della magistratura e dei periti che dovranno accertare le cause dell’incidente in cui ha perso la vita l’autista 32enne Emanuele Melillo.

IL VIDEO DEL RECUPERO DEL BUS A CAPRI PUBBLICATO DA IL CORRIERE DELLA SERA