Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti in Via San Paolo, nel comune di Lettere. In un terreno agricolo, sotto una tettoia, hanno rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo ancora da identificare compiutamente. La salma è stata trasportata presso l’obitorio comunale di Castellammare per accertamenti medico legali. Indagini in corso