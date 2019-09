Carcere e multa da 25 mila euro: cosa rischiano i clienti del ‘pezzotto’ di Sky, Dazn e Netflix

Oltre 100 militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e dei reparti

territoriali della Guardia di Finanza stanno eseguendo, in queste ore, provvedimenti di

perquisizione locale, informatica e conseguente sequestro nei confronti della più rilevante

organizzazione clandestina mondiale ideatrice e principale responsabile della capillare

diffusione illegale via Internet delle emittenti televisive a pagamento. (Sky; DAZN;

Mediaset; Netflix, Infinity).

L’indagine, diretta dal Procuratore della Repubblica di Napoli, dott. Giovanni Melillo e

coordinata dal Procuratore Aggiunto, dott. Vincenzo Piscitelli e dal sostituto procuratore

Dott.ssa Valeria Sico ha consentito di individuare e disattivare la piattaforma internazionale

di IPTV (Internet Protocol Television) più diffusa tra i pirati informatici.

Oltre 5 milioni di utenti solo in Italia, per un giro d’affari stimato in circa 60 milioni di Euro

annui; la piattaforma Xtream Codes, ideata da 2 cittadini greci, consente agevolmente la

trasformazione in dati informatici dei flussi audiovisivi protetti da copyright.

I membri dell’ Organizzazione, predisponevano e gestivano all’ estero idonei spazi

informatici attraverso i quali ritrasmettevano i segnali su larga scala, anche in Italia.

Una fitta rete commerciale, diffusa su tutto il territorio nazionale e con basi

prevalentemente in Lombardia, Veneto, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia riceveva il

segnale grazie a questa tecnologia acquisendo illegalmente interi pacchetti di contenuti

per la successiva rivendita al cliente finale ad un prezzo di 12 Euro circa consentendo di

vedere tutti i principali palinsesti TV con un unico abbonamento.

8 Ordini europei di indagine emessi dalla Procura di Napoli che, tramite l’Agenzia Europea

per il coordinamento investigativo e la cooperazione giudiziaria ’Eurojust’, sono stati

eseguiti simultaneamente questa mattina in Olanda, Francia, Grecia, Germania e Bulgaria

dalle rispettive polizie giudiziarie con l’ausilio dei militari del Nucleo Speciale nei confronti

di 3 aziende e 5 persone fisiche oltre al sequestro ed all’oscuramento della intera

piattaforma Xtream Codes, di 80 siti internet e di 183 server dedicati alla riproduzione e

diffusione dei flussi audiovisivi, erogati, al momento del sequestro, ad oltre 700.000 utenti

online.

25 gli obiettivi delle perquisizioni odierne sul territorio nazionale che, oltre a smantellare

vere e proprie centrali adibite alla divulgazione abusiva del segnale ricevuto grazie alla

piattaforma Xtream Codes mirano ad aggredire i proventi illecitamente conseguiti

dall’organizzazione mediante il sequestro di 197 rapporti finanziari tra account paypal,

postepay e conti corrente.

Nei confronti dei responsabili dell’ organizzazione si procede per Associazione a

delinquere finalizzata alla riproduzione e commercializzazione illecita di IPTV con la

circostanza aggravata del reato trasnazionale; nei confronti dei fruitori del servizio è

prevista la reclusione da sei mesi a 3 anni e la multa fino a 25.822 Euro.

