Caro benzina, blocchi anche nel Casertano e Napoletano: traffico in tilt

Prosegue sull’A1, nel trattato casertano compreso tra Capua e Caianello, la protesta dei camionisti contro il caro carburante, iniziata nella tarda serata di ieri con un blocco che ha interessato il tratto che va dal casello che conduce all’autostrada Salerno-Reggio Calabria fino alla barriera di Napoli Nord, a Caserta. Decine di tir hanno poi proseguito in mattinata la protesta attuando una rallentamento tra Capua e Caianello e poi un blocco del casello di Caianello, con disagi per gli automobilisti; si tratta però di “blocchi mobili”, che vengono imposti e poi rimossi.

Trasporti, protesta autotrasportatori su tratto casertano A1

Decine di tir stanno hanno bloccato ieri il tratto dell’autostrada A1 che va dal casello che conduce all’autostrada Salerno-Reggio Calabria fino alla barriera di Napoli Nord, a Caserta. Il motivo della protesta, secondo quanto si apprende, è riconducibile al rincaro dei prezzi dei carburanti. Sul posto sono presenti le pattuglie della polizia stradale di Napoli Nord.

Primi blocchi dei camionisti contro il caro carburanti in Sicilia e Puglia: si rischia lo stop nazionale

Un sit-in di autotrasportatori contro l’aumento del costo del carburante davanti al casello di San Gregorio, lo svincolo dell’A18 per entrare e uscire a Catania; a Foggia la minaccia che circola da ieri è di «fermare la Puglia per 8 giorni», e i primi blocchi in Puglia hanno già creato disagi, da Taranto a Bari. Monta la rabbia dei camionisti al Sud, mentre le prime spontanee proteste hanno già iniziato a bloccare le attività di movimentazione delle merci, come quelle di carico e scarico.

E se la contestazione in Sicilia è promossa dall’Aias, ora anche Unatras, l’unione delle principali associazioni italiane dell’autotrasporto, minaccia blocchi e proteste dei tir in tutta Italia, se oggi non dovesse andare a buon fine l’incontro previsto per le 14 con il viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Teresa Bellanova.Sul tavolo le misure da adottare per far fronte al problema del rincaro del prezzo del carburante, che ha influito anche sui biglietti per il trasporto su terra e via mare, andando a peggiorare una situazione già molto critica a causa della carenza di conducenti (le stime parlano di almeno 20 mila camionisti).