Controlli tra Casoria e Afragola, sequestrate pistole e droga

Servizio di “Alto Impatto” a Casoria e ad Afragola per i Carabinieri della locale compagnia che insieme ai colleghi del Nas di Napoli e del nucleo cinofili setacciavano le strade ed effettuato diverse perquisizioni. 164 i cittadini identificati e 101 i veicoli controllati.

“Teatro” principale delle operazioni il rione Salicelle dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola scacciacani modello 92 e uno zaino con all’interno un passamontagna, un paio di guanti e un’ascia. Era tutto nascosto nei locali comuni dell’isolato 19.

Strade e setaccio e malintenzionati in fuga come a via Santa Maria dove i Carabinieri hanno trovato nel mezzo della strada una pistola pronta all’uso marca Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e tre munizioni. La pistola era stata probabilmente gettata da qualche individuo sentitosi braccato.

Sequestrata, infine, anche un’arma giocattolo priva di tappo rosso rinvenuta nei pressi dell’abitazione di un pregiudicato.

Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per accertare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

I SEQUESTRI A CASORIA

Non sono mancati i sequestri di droga. A Casoria i militari hanno trovato su una tettoia di una corte di edifici di via Manzoni 178 grammi di hashish, 43 grammi di cocaina e 75 grammi di marijuana. La droga era già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio. Vendita al dettaglio, sono 6 gli assuntori di sostanza stupefacente segnalati alla Prefettura. Durante le operazioni i Carabinieri del Nas hanno controllato diverse attività commerciali e sanzionato il titolare di un bar ad Afragola. Per l’uomo sanzioni per 3mila euro per carenze igienico sanitarie.