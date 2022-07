«Dieci euro a bancarella», catturati a Pianura i nuovi ras del racket

Dieci euro a bancarella. Era questo il ‘tariffario’ imposto dai Carillo-Perfetto ai commercianti del mercatino rionale di via Jose Maria Escriva, quartiere Pianura. Una ‘tassa extra’ che il gruppo pretendeva dagli esercenti: peccato che da tempo sulle loro tracce si fossero messi i carabinieri che ieri hanno arrestato due presunti taglieggiatori. In manette sono finiti il 39enne Angelo Giovenco e Ciro D’Amico, suo coetaneo. Il primo è di Pianura mentre l’altro è di Fuorigrotta. A bloccarli i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli: per i due la pesante accusa di estorsione. Gli uomini in divisa da giorni ne seguivano i passi e i movimenti e così proprio davanti ai loro occhi ecco che si è consumata la richiesta estorsiva. Ben 19 commercianti, avvicinati dai due, hanno consegnato la somma di dieci euro. A quel punto i carabinieri non hanno potuto fare altro che intervenire spedendo i due a Poggioreale. Diversi i commercianti sentiti che hanno raccontato ai militari dell’Arma come la ‘tassa’ fissa si ripetesse quotidianamente da quattro settimane. Giovenco e D’Amico sono considerati vicini al gruppo di via Evangelista Torricelli, gruppo capeggiato da quell’Antonio Carillo scampato al maxi blitz di due settimane fa che ha decapitato i vertici del suo clan e dei rivali, gli Esposito-Calone-Marsicano (leggi qui l’articolo).