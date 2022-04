“Chiedo scusa ai tifosi per Empoli”, Adl rompe il silenzio e annuncia un colpo di mercato

Aurelio De Laurentiis chiede scusa ai tifosi a nome della società. Lo fa con un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: “Chiedo scusa a tutti i tifosi del Napoli per la bruttissima sconfitta di Empoli”. Nelle ultime tre partite di campionato gli azzurri hanno totalizzato un solo punto contro Fiorentina, Roma ed Empoli, dicendo addio ad ogni sogno scudetto. Proprio l’ultima debacle in casa dei toscani ha spinto il patron azzurro ad imporre una sorta di ritiro forzato. “Mi è venuto un moto di stizza a vedere quei 10′ di follia finale. Il ritiro appartiene a un calcio vecchio, arcaico, ma è una cosa che nasce di getto, dettata dalla rabbia”.

Aurelio De Laurentiis ha anche confermato la notizia dell’incontro per il rinnovo di Mertens. “Ieri sono stato a casa sua, ci siamo dati appuntamento al termine della stagione, ma lui ama Napoli ed il Napoli”. Queste le parole del massimo dirigente rilanciate da Radio Kiss Kiss che confermano come il rapporto sembra sia destinato a proseguire. Il patron azzurro ha anche confermato l’arrivo in estate del georgiano Kvaratskhelia.

Ad ogni modo l’intervista integrale di Carlo Alvino ad Aurelio De Laurentiis andrà in onda questa sera alle 21.00 in uno speciale trasmesso su Radio Kiss Kiss Napoli e su Radio Kiss Kiss Napoli Tv, canale 674.