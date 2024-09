Choc a Capua, lancia veleno per uccidere un cagnolino ma avvelena la vicina

PUBBLICITÀ

Ha dell’assurdo quanto accaduto nella giornata di ieri nella zona tra la Statale per San Tammaro e il rione Carlo Santagata, alla periferia di Capua, dove una donna di 60 anni si è sentita male in seguito ad un tentativo di avvelenamento. Stando a quanto riporta paesenews.it, la donna è rimasta intossicata dopo che uno dei suoi vicini ha lanciato del veleno liquido dal balcone allo scopo di mettere fine al latrato del cane della 60enne – l’obiettivo dell’avvelenamento era proprio l’animale – che si aggirava all’esterno dell’immobile.

L’uomo non è però riuscito nel suo intento con la sostanza tossica che ha colpito la donna la quale è rimasta lievemente intossicata. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha prestato soccorso alla vittima e i carabinieri della Compagnia di Capua che hanno avviato le indagini per far luce sulla vicenda.

