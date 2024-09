Terrore al Rione Sanità, esplosi colpi di pistola tra la folla in strada

PUBBLICITÀ

Esplosione di colpi di pistola questa sera attorno alle 19.30 al Rione Sanità. Secondo quanto emerso sin qui, dopo una lite in strada ignoti avrebbero estratto un’arma e sparato almeno 5 volte in via Sanità, al centro del rione che fa parte del quartiere Stella San-Carlo all’Arena., a quell’ora ancora affollato di persone in strada compresi numerosi bambini. Uno dei proiettili si sarebbe conficcata all’interno di un Panda nera parcheggiata. Al momento, non risultano persone colpite o ferite. Sul posto sono giunte diverse volanti della Polizia di Stato con gli agenti intenti a effettuare tutti i rilievi del caso.

