Figuraccia in campo e fuori, i giocatori dell’Ajax rifiutano lo scambio delle magliette

Una figuraccia non solo dentro al campo ma anche fuori dal campo. Una brutta reazione quella dei giocatori dell’Ajax che ieri, dopo la sonora sconfitta per 1-6 in casa, hanno rifiutato lo scambio di maglie negli spogliatoi.

AJAX, I GIOCATORI RIFIUTANO LE MAGLIE DEL NAPOLI

Naturalmente c’erano umori diametralmente opposti negli spogliatoi delle due squadre al termine del match. Un clima di festa in quello del Napoli. Funereo, invece, in quello dell’Ajax.

Ma ha del clamoroso quanto successo nel post gara. Stando a quanto riportato da CalcioNapoli24, un dirigente del Napoli avrebbe incontrato un magazziniere dell’Ajax nel corridoio che conduce agli spogliatoi per il consueto scambio di maglie al termine del match. Il magazziniere, accettata l’offerta, sarebbe entrato nello spogliatoio dell’Ajax salvo poi uscire qualche secondo più tardi, con ancora le maglie con sé, comunicando al collega napoletano che i giocatori avevano rifiutato lo scambio di maglia.

Episodio che fa dunque rumore, in quanto il rituale dello scambio delle maglie si tiene regolarmente ad ogni fine gara in Champions League e mai prima di ieri sera era stato rifiutato. Segno evidente di quanto tra i Lancieri si respirasse un’aria pessima dopo le sei sberle subite da parte del Napoli e il pareggio casalingo di sabato contro il Go Ahead Eagles (1-1).