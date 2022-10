Dramma in Campania, Giuseppe muore a 39 anni dopo un malore

Giuseppe Cioffi ha perso la vita dopo esser stato colpito da un fatale malore. Nella terribile notte tra il 3 e il 4 ottobre mamma Anna ha lanciato l’allarme e sul posto è giunta l’ambulanza del 118: purtroppo il parrucchiere 39enne è deceduto. Un drammatico evento che ha scosso nuovamente la donna, rimasta vedova, e la fidanzata Rosa. I funerali si sono tenuti stamattina al Santuario Gesù Misericordioso a Cervinara e all’uscita del feretro di Giuseppe sono stati fatti volari tanti palloncini bianchi.

LE DEDICHE PER GIUSEPPE

“Non ci posso ancora credere quando capitano disgrazie di questo genere. Mi incazzo con tutti per il semplice motivo che non dovrebbero prendersi le persone giovani che si stanno costruendo la loro vita. Specialmente un ragazzo con un anima limpido e trasparente come Giuseppe. Aveva uno sguardo che potevi osservare tutta la sua anima splendida che aveva. Riposa in pace caro Giuseppe Cioffi dall’altra porte della barricata dai la forza alla tua famiglia e a Rosa“, scrive Benito.

“Ci siamo conosciuti 5 anni sei entrato subito a far parte della mia famiglia. Siamo diventati colleghi, ci siamo divertiti trascorse le festività sempre insieme, notte e giorno. Sempre insieme e mia figlia la sua prima parola pronunciò proprio il tuo nome due anni fa. Lasci lo staff subito dopo anche io e ora??? 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 Sei salito in cielo non ci credo non si può morire così CIOFFIIIIIII 😭😭😭. Ti ho voluto bene sei stato un figlio, un collega e un gran amico riposa in pace e spero che tu abbia già incontrato tuo padre“, questa la dedica di Alessia.