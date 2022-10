Alfredo ucciso da un male incurabile, lutto nel quartiere di Napoli

Domenica scorsa Alfredo Nappi è deceduto al Policiclico di Modena a causa di un male incurabile. Il 62enne era originario del quartiere di Ponticelli ed è stato un dipendente di Bourelly Health Service, nota azienda di San Giovanni a Teduccio. I funerali di Alfredo si terranno domani alle ore 13 nella Santa Maria della Neve, intanto, in queste ore è attesa l’arrivo della salma dalla città emiliana dove si era trasferito questioni lavorative: “Sei venuto a mancare in silenzio e senza far rumore. Ha lasciato un vuoto incolmabile per le sue risate i suo scherzi. Per il bene che ci volevamo resterai per sempre nel mio cuore“, questa la dedica del genero Marco.

TROPPO VITTIME CAUSATE DAL MALE INCURABILE

Purtroppo questa terribile malattia non risparmia nemmeno i giovani napoletani, infatti, nei giorni scorsi anche Villaricca ha pianto per Diego Russo. Sono stati tanti i messaggi sui social per l’uomo conosciuto per la sua bravura e maestria, infatti, era specializzato soprattutto negli scatti dei neo sposi. Purtroppo la sua vita è stata stroncata da una malattia contro cui combatteva da tempo.

“Hai combattuto per 25 Anni, il momento che non avrei mai voluto che accadesse, ma purtroppo le cose belle finiscono, sei stato un Leone, hai dato forza alla tua famiglia e non hai mai mollato nel combattere questa terribile malattia. Hai lasciato un vuoto immenso hai lasciato i tuoi cari, Moglie figli, un padre una madre e un BROTHER, cugini zie parenti e tantissimi amici, sei e rimarrai indelebile nella mia mente eri luce della nostra famiglia , ci hai distrutto BROTHER MIO TI AMO OVUNQUE TU SIA E CHE GLI ANGELI TI ACCOLGONO COME LORO FRATELLO“, scrive Gaetano.