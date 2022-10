Esaltato dalla stampa europea, snobbato dai media italiani: il Napoli dà fastidio al Nord

Un Napoli cosmico, come definito da Adl, asfalta l’Ajax alla Johan Cruijff ArenA, portandosi a casa un sontuoso 1-6 e regalandosi un’altra notte magica di Champions League.

Un successo, quello degli uomini di Spalletti, che non può passare inosservato e non può non far innamorare chi ama il gioco del calcio. E che ha suscitato diverse reazioni, in Italia e all’estero. Mentre nel primo caso, nonostante la prova schiacciante degli azzurri in terra olandese, si è preferito dare più risalto alla vittoria dell’Inter sul Barcellona e agli imminenti match di Juventus e Milan, all’estero, nel resto d’Europa si è dato il giusto merito alla vittoria del Napoli, capace di dominare la partita su tutti i fronti possibili e immaginabili e aprendo, di fatto, la crisi in casa Ajax.

Una sorta di “Date a Cesare quel che è di Cesare”, quindi.

LE REAZIONI DELLA STAMPA ITALIANA

Di seguito, ecco le reazioni dei principali quotidiani sportivi italiani:

Il Corriere dello Sport, da sempre vicinissimo alle vicende delle squadre del Meridione, ha dato ampio spazio al successo partenopeo in terra olandese, titolando in prima pagina “Napoli, sei poesia!”

Più distaccati (e non è una novità), La Gazzetta dello Sport e le emittenti televisive milanesi di Sky e Mediaset. La Rosea, pur celebrando l’impresa degli uomini di Spalletti, si è limitata a ridurre tale impresa ad un trafiletto sulla destra in prima pagina, dando invece ampio spazio alla vittoria di una non proprio perfetta Inter contro il Barcellona. Sulla stessa riga le due emittenti televisive, che nei rispettivi post partita hanno ritenuto più opportuno celebrare la vittoria degli uomini di Inzaghi anziché quella degli azzurri.

TuttoSport, storico quotidiano sportivo torinese da sempre vicino alle vicende di Juventus e Torino, ha riservato gran parte della sua sezione online al Napoli. “Perdendosi” poi con l’ampio margine sull’edizione cartacea dedicato all’imminente match dei bianconeri contro il Maccabi Haifa non è comunque mancato.

LE REAZIONI IN OLANDA: “AJAX ZIMBELLI D’EUROPA, NAPOLI DA LECCARSI LE DITA”

Su una riga diversa, invece, si pongono le testate olandesi De Telegraaf e De Volkskrant. I due quotidiani, pur celebrando la vittoria del Napoli, si concentrano maggiormente sui problemi che di recente stanno minando i Lancieri, criticando la squadra e le scelte dell’allenatore Schreuder che, a loro detta, hanno condizionato e non poco la partita.

Il Telegraaf giudica indegna la prestazione dell’Ajax, definendo gli uomini di Schreuder “gli zimbelli d’Europa”, mentre il Napoli come una selezione di cui leccarsi le dita.

Il Volkskrant, invece, definisce l’attuale allenatore dei Lancieri qualitativamente inferiore rispetto a Ten Hag, mentre Blind e il capitano Tadic “sembravano anziani che guardavano passare il calcio moderno, come il treno a vapore che deve aspettare nel piazzale di smistamento affinché il treno veloce passi”.

MARCA: “IL NAPOLI TRAVOLGE L’AJAX CON UN SET STORICO”

Anche Marca, storico quotidiano sportivo spagnolo, dedica un trafiletto al successo partenopeo, definendo il risultato come una sorta di “Game, set and match” tennistico e chiosando con la domanda “E se questa fosse la stagione del Napoli?”.