Cannavacciuolo pronto per Pasqua, arrivano 7 colombe esotiche: c’è anche la vegana

Sullo shop online di chef Cannavacciuolo in vendita le colombe pasquali: 7 diverse tipologie, per accontentare tutti, anche i vegani.

Cannavacciuolo mette in vendita online le sue colombe artigianali

Nonostante manchi più di un mese alla Pasqua 2022, che quest’anno cadrà il 17 aprile, Antonino Cannavacciuolo si è già portato avanti con il lavoro. Infatti sono già disponibili per la vendita online le sue colombe prodotte artigianalmente.

Ben 7 diverse tipologie di colomba

Lo chef ha previsto per questa Pasqua una variegata possibilità di scelta, nel tentativo di andare incontro ai gusti dei più. Sono, infatti, ben 7 le colombe messe a disposizione della clientela, tra cui anche una versione vegana. Un’idea, quella di darsi alla produzione dolciaria artigianale, nata durante la pandemia, che lo chef ripropone anche a Natale con i panettoni, nonostante i suoi impegni. Ma quanto costano le colombe di Cannavacciuolo?

Dolce di Pasqua Vegano al cioccolato per la moglie dello chef

Come racconta lo stesso Cannavacciuolo sul sito, questo dolce nasce da un sfida con la moglie. Cinzia, infatti, segue un regime alimentare vegano e il marito è riuscito a coniugare il dolce della tradizione con questa sua abitudine. Il dolce, come si intuisce dal nome, non contiene uova né burro. Il costo è di 29 euro.

Colomba melannurca e cioccolato bianco, dall’infanzia di Cannavacciuolo

Anche dietro l’idea di questa colomba c’è una storia. Sempre sul sito, lo chef spiega che la colomba farcita con la melannurca nasce da un ricordo d’infanzia, quando andava a raccoglierle con la nonna. Questo tipo di mela, infatti, è un prodotto tipico di alcune zone dell’università. Il prezzo online è 35 euro.

Colomba gianduia e colomba esotica

Il golosissimo gusto gianduia è stato scelto dallo chef per mettere d’accordo grandi e piccini e costa 39 euro. La colomba esotica, invece, ha un sapore più audace e particolare, quasi caraibico. Farcita con passion fruit, batida de coco, pepe di Timut e vaniglia Bourbon ha un costo di 37 euro.

Colomba al limoncello, al cioccolato e arancia e la colomba classica

La colomba al limoncello non ha bisogno di presentazioni. E’ farcita con il tipico liquore prodotto con i limoni di sorrento e il prezzo è di 35 euro. Quella al cioccolato e arancia, invece, è molto semplice, con arancia candita e cioccolato: il prezzo è di 33 euro. Infine lei, la regina: la tipica colomba della tradizione pasquale con i canditi e null’altro, dal costo di 29 euro.