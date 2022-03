Sale l’indice di contagio in Campania, De Luca: “Gli ucraini devono vaccinarsi”

E’ ancora in salita, in Campania, l’indice di contagio. I neo positivi al Covid, secondo il Bollettino dell’Unità di crisi, sono 3.622 su 27.707 test esaminati. Il tasso di contagio, è dunque, pari al 13,07%, ieri era 11,42%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore; tre i deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali la situazione resta invariata nelle terapie intensive con 37 posti letto occupati; lieve aumento in degenza con 648 posti letto occupati (+3 rispetto a ieri). (ANSA).

De Luca contro Draghi: “L’invio di armi in Ucraina non favorisce la pace”

Oggi c’è stata la consueta diretta del presidente della Regione Campania. Vincenzo De Luca ha dato aggiornamenti della situazione sulla guerra in Ucraina e sulle iniziative di accoglienza e solidarietà messe in campo dalla per i profughi. Aggiornamenti anche sulle altre questioni relative alla sanità e ai programmi di investimento per la ripresa dell’economia e dell’occupazione.

“Arrivano immagini drammatiche dall’Ucraina. Bisogna lavorare ad una diplomazia riservata: l’incontro tra delegazioni è un primo segnale di dialogo. Bene il dialogo e l’apertura corridoi umanitari. Noi dobbiamo favorirete la cessazione degli scontri perché quelli che soffrono sono donne, anziani e bambini. Il compito che abbiamo non è quello di alimentare le tensioni, le tifoserie ma è quello di favorire, in qualche caso anche con il silenzio, un clima di ripresa delle iniziative diplomatiche. Non so se l’invio di armi in Ucraina contribuirà alla ripresa di un dialogo. L’Italia fino a qualche giorno ha avuto una posizione timida, ora oltranzista dobbiamo mantenere la calma non vorrei che qualcuno che ci ricordasse che 80 anni fa l’Italia invase l’Ucraina e la Russia“, dice De Luca in merito alla guerra.

“I profughi ucraina che arrivano in Italia devono essere vaccinati per evitare l’arrivo di varianti covid che non conosciamo”.

DRAGHI E L’INVIO DELLE ARMI IN UCRAINA

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 28 febbraio 2022, alle ore 15.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

In particolare il provvedimento contiene una norma abilitante che, dopo una preventiva risoluzione delle Camere, consente al Ministro della difesa di adottare un decreto interministeriale per la cessione alle autorità governative dell’Ucraina di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari. E’ prevista peraltro una deroga specifica ad alcune disposizioni vigenti.