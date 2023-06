Concerto Tiziano Ferro a Napoli, piano speciale per parcheggi e trasporti notturni

PUBBLICITÀ

Archiviati i Coldplay, domani lo Stadio Diego Armando Maradona ospiterà Tiziano Ferro. Per il concerto del cantante di “Sere Nere” atteso il pienone, e dunque si riapre il problema mezzi e viabilità.

Il problema mezzi per il concerto di Tiziano Ferro

“Trasporti su ferro fino alle 2 di notte per il concerto di Tiziano Ferro, apertura delle funicolari di Montesanto e Mergellina e più parcheggi in zona stadio a prezzi calmierati”. Questo l’esito dell’incontro in Prefettura per stabilire la questione trasporti nei grandi eventi. Ciò avviene dopo il caos che si è generato in città dopo le due date dei Coldplay al Maradona la scorsa settimana. Il sindaco Manfredi garantisce una linea più dura nei confronti dei tassisti disonesti definiti “mele marce” che “vessano i turisti” con tariffe fuori mercato, per evitare disagi anche in occasione del concerto di Tiziano Ferro.

Inoltre il sindaco ha parlato dell’organizzazione dei prossimi grandi eventi: “Mediamente l’utenza che si reca allo stadio Maradona per i grandi eventi è di 40-50 mila persone mentre la capacità di trasporto oraria di ogni linea è tra le 5-6mila persone con un treno ogni sette minuti. Dobbiamo essere realisti con i cittadini: facendo funzionare in parallelo Ferrovie dello Stato ed Eav riusciamo a spostare su ferro 10mila persone in un’ora da Fuorigrotta. Il che significa garantire il trasporto di 20 mila persone nelle due ore successive all’evento. Quando avremo la linea 6 a pieno regime faremo il salto di qualità”.

Il divieto di vendita di bevande

Per garantire sicurezza e ordine pubblico, in occasione del concerto di Tiziano Ferro a Napoli del 28 Giugno il Comune ha istituito il divieto di vendita di bibite in vetro, plastica rigida, lattine o tetrapak tre ore prima dell’inizio del concerto e fino a cessate esigenze. Le bevande potranno essere vendute solo in bicchieri di carta o plastica leggera. La misura è valida nello Stadio Maradona e nelle zone circostanti, quali: via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A.Doria – viale Augusto fino a Piazza Italia – via G. Cesare fino a Piazza Italia – via Campagna – via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra d’Oltremare – l’intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l’Ospedale San Paolo. Per i trasgressori prevista una sanzione amministrativa che va dai 25 ai 500 euro.

Il messaggio di Tiziano Ferro contro l’omofobia

Grande spettacolo all’Olimpico di Roma per Tiziano Ferro. L’altroieri il cantante di Latina ha fornito al suo pubblico tanta musica e tante emozioni. Ha parlato soprattutto però del tema della discriminazione, di cui ha sofferto a lungo. Così l’aneddoto di quando un omofobo gli gridò “fro**o” gratuitamente, per poi scappare. E qui il messaggio a vivere la propria vita “autenticamente“, e senza nascondersi. “Questa storia può riguardare tutti, ma non abbiate paura di diventare ciò che volete essere“.