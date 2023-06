Malore nel traffico del concerto dei Coldplay, la Polizia stradale scorta bimba in clinica

PUBBLICITÀ

Incredibile intervento della Polstrada il 22 giugno, in concomitanza del concerto dei Coldplay. Gli agenti hanno scortato un’auto attraverso l’interminabile coda del Corso Malta, per permettere ad una donna di portare la figlia – colta da malore – in ospedale.

Il grande evento della band britannica ha inevitabilmente congestionato la città a causa dell’enorme affluenza. Nelle ore precedenti al concerto, infatti, le arterie di collegamento per arrivare al Maradona erano totalmente intasate dal traffico, creando forti disagi. Proprio in questo frangente, verso le 17.30 di giovedì 22 giugno, in una delle tante auto, una bimba accusa un malore. In auto con lei, la madre al volante e la nonna. In preda al panico e alla preoccupazione, data la gravità della situazione, le donne decidono di contattare le autorità per chiedere assistenza.



Subito gli agenti della Polstrada si mettono alla ricerca della vettura nel mare di auto all’imbocco del Corso Malta, conoscendo solo le prime due lettere della targa e il modello d’auto. Nel giro di pochi minuti riescono ad intercettare la Lancia Ypsilon su cui viaggiava la piccola e la scortano alla clinica Ruesch, dove erano dirette le donne.

Neonata salvata dalla polizia stradale grazie alla corsa al Santobono – articolo dal nostro archivio

Una neonata è stata salvata dalla polizia stradale grazie alla corsa di una volante al Santobono. Ieri mattina una pattuglia di Napoli ha soccorso una bimba che è stata colpita da una grave crisi respiratoria. Gli agenti della sezione di piazza Carlo III erano impegnati nella vigilanza del tratto dell’autostrada A1, quando alle ore 8:30 circa sono stati inviati al ramo di Capodichino, in direzione Pozzuoli, dopo la segnalazione di un incidente stradale. Prima di entrare nella Tangenziale Napoli gli agenti sono stati avvicinati da un veicolo sulla quale viaggiava una famiglia con una neonata a bordo che necessitava di cure. Dunque è immediatamente scattata la chiamata alla sala radio del centro operativo autostradale di Fuorigrotta. Dopodiché gli uomini della polstrada hanno scortato il veicolo fino all’ospedale Santobono. La volante della polizia ha attraversato velocemente le strade di Napoli, nonostante il traffico intenso dell’ora di punta, portando in salvo la neonata. La piccola è stata soccorsa dai medici pediatrici.