Condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic: comunicato del Bologna

Ha completato senza particolari complicazioni il ciclo di chemioterapia iniziato giovedì 18 luglio ed è pronto per il secondo step. Dal Bologna arrivano novità riguardo le condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic, che nelle scorse settimane aveva annunciato di avere la leucemia. La risposta terapeutica al momento è stataa conforme alle aspettative dei medici del reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola diretto dal Prof. Cavo.

Sinisa continuerà ancora per almeno tre settimane il ricovero presso lo stesso istituto per monitorare i parametri ematici e clinici. Nel frattempo potrà interagire con il suo staff e seguire dall’ospedale il nuovo ritiro della squadra in Austria che inizierà il 25 luglio.

Lazio, malattia Mihajlovic: la vergognosa scritta dei tifosi romanist

Solidarietà, affetto, amore. La malattia di Sinisa Mihajlovic è stata in grado di abbattere le barriere calcistiche, generando un coro unico di voci che si è stretto attorno all’ex Lazio per augurargli una pronta guarigione. Ma c’è sempre qualcuno fuori dal coro. Ieri a Roma, infatti, è spuntata una vergognosa scritta per insultare il serbo: “Sinisa porco”, firmato ASR. Chiaro, dunque, che il mittente del messaggio sia una frangia di tifosi romanisti. Inqualificabili, vigliacchi. Ma non sarà una voce d’odio a spezzare l’amore che sta circondando il tecnico del Bologna, tutta Italia è al fianco dell’ex biancoceleste.