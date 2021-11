Campania a rischio, oggi sfiorati i mille positivi: il bollettino Covid

Pubblicato dalla Regione Campania il bollettino con tutti gli aggiornamenti relativi ai contagi da Covid nella giornata di oggi, 11 novembre 2021. Sono 959 i positivi del giorno su 29.372 tamponi effettuati. Purtroppo, si registrano 3 vittime (nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

occupati: 17

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

occupati: 290

Covid in Europa, la quarta ondata fa paura: tornano i lockdown

La situazione covid in Europa continua ad essere altalenante, tra Paesi che mantengono il numero dei contagi costante e altri, invece, che registrano numeri sempre maggiori.

Salgono i contagi Covid in Germania

La Germania è purtroppo la capolista di questa triste classifica. I dati riportati ieri e resi noti dalle autorità sanitarie segnalano un nuovo record di contagi: 50.196 in un solo giorno. Il paese supera i 50.000 contagi per la prima volta dall’inizio della pandemia.

La cancelleria Bavarese a Monaco ha annunciato lo stato d’emergenza “a partire dall’11 novembre a causa della preoccupante situazione dell’epidemia covid-19“. L’ultimo stato d’emergenza era stato sospeso in baviera il 4 giugno scorso. Ma la Cancelleria, preoccupata a causa dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva, decide di emanare lo stato d’emergenza per cercare di risolvere quanto prima la situazione. A Berlino si delinea un lockdown per non vaccinati, mentre la cancelliera Angela Merkel chiede una riunione d’emergenza ai Laender per arginare la nuova ondata.

Obbligo vaccinale e contagi in rialzo in UK

L’Inghilterra sembra vivere in una ‘tranquillità apparente’. I contagi giornalieri non sono pochi, anzi hanno raggiunto numeri simili a quelli registrati durante il 2020. Ma gli ospedali sembrano essere ‘liberi’, segno che la campagna vaccinale ha dato i suoi frutti. I contagi ci sono ma l’infezione sembra essere sotto controllo.

Sajid Javid, ministro della Salute del governo di Boris Johnson, ha dichiarato obbligatorio il vaccino per il personale del servizio sanitario nazionale britannico che lavora in prima linea. Entro aprile 2022 dovranno sottoporsi alla doppia dose di vaccino, pena il licenziamento o trasferimento. Pare, però, che la maggior parte sia già vaccinata.