Furibonda lite in casa a Secondigliano, agenti sfondano la porta ed evitano il peggio

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza San Giovanni XXIII per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti da parte del figlio che aveva aggredito lui e la moglie, per poi spingerli con forza fuori dall’abitazione.

Gli operatori, con il supporto di personale dei Vigili del Fuoco, sono entrati nell’appartamento e, con difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato l’uomo, un 52enne napoletano, denunciandolo per maltrattamenti in famiglia, lesioni, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Pianura: non si ferma all’alt. Denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pallucci hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un breve inseguimento, terminato dopo pochi metri nella medesima via, dove il conducente è stato bloccato.

S.M., 31enne con precedenti di polizia, è stato denunciato per guida senza patente poiché recidivo nel biennio e gli sono state altresì contestate tre violazioni del Codice della Strada per non essersi fermato all’alt, per mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione; infine, l’auto è stata sottoposta a sequestro.