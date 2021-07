Diminuscono i nuovi positivi e cala lievemente anche la curva dei contagi da Covid in Campania, sempre ai minimi dall’esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 107 positivi su 7.304 tamponi molecolari esaminati, 13 in meno di ieri con 117 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l’1,46% dei test, poco più di ieri quando l’indice di contagio era all’1,61%, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 7.488 il numero di vittime con gli otto decessi registrati ieri. Anche se l’unità di crisi si affretta a precisare che si tratta «deceduti in precedenza ma registrati ieri». In calo i numeri dei ricoveri ospedalieri. 217 ricoverati con sintomi, uno in meno di ieri, e 19 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.

Vaccini Covid: Napoli, open day Pfizer per le seconde dosi

Una nuova opportunità di ricevere la seconda dose entro il minimo di 21 giorni dalla somministrazione della prima dose per tutti coloro che sono stati vaccinati con Pfizer, senza limitazioni per fasce d’età.

L’ASL Napoli 1 Centro ha infatti organizzato due open day per questo week end (sabato 3 e domenica 4 luglio) nel centro vaccinale della Stazione Marittima.

Le somministrazioni andranno avanti dalle ore 8,00 alle 20,00 sino ad un massimo di 1.500 dosi. La seconda dose Pfizer somministrata ai cittadini residenti a Napoli che hanno ricevuto la precedente prima del 13 giugno. Per prenotare basta collegarsi dalle ore 10,00 di domani, primo luglio, al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria. Inoltre un riferimento di cellulare e e-mail del vaccinando.