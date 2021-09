Negli ultimi giorni sono stati accertati ad Avella, in provincia di Avellino, 25 casi di positività al Covid dopo un matrimonio celebrato in un locale in provincia di Napoli.

Il sindaco Domenico Biancardi, in accordo con l’Asl di Avellino, ha disposto la quarantena per tutti i contagiati e i loro familiari. Altre persone, venute a contatto con positivi, sono in autoisolamento, in attesa dell’esito dei tamponi che l’Asl ha disposto per uno screening accurato. Si teme che il numero dei positivi nei prossimi giorni sia destinato ad aumentare.

Fortunatamente, le condizioni di salute dei positivi non sono preoccupanti, anche perché quasi tutti sono vaccinati contro il virus.