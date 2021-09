Il neomelodico De Martino canta al matrimonio della figlia del narcos

Daniele De Martino ha cantato al matrimonio della figlia di Filippo Iannì, narcotrafficante calabrese condannato a 18 anni di carcere. L’uomo è finito in manette nell’ambito di un’operazione che ha svelato il traffico di droga gestito dalla ‘ndrangheta tra Marsiglia e la Calabria, fino a Palermo. La notizia dell’esibizione canora, correlata dal video, è stata riporta dal Il Quotidiano del Sud. Il matrimonio è stato celebrato il 28 agosto a Palmi.

L’ARRIVO DI DE MARTINO

L’arrivo di De Martino sarebbe stato voluto direttamente da Iannì per celebrare, come spiega lo stesso cantante rivolgendosi allo sposo e chiedendogli di proteggere la sua compagna di vita: “Prima di te ce n’è un altro ed è colui che ti manda questo piccolo augurio, questo piccolo messaggio”. Prima le parole di De Martino, poi il testo del brano, diventano un elogio dell’uomo e del detenuto.

“Lui dice che oggi è come se lui era qui – afferma il neomelodico agli sposi– non ha avuto la possibilità di portarti all’altare perché purtroppo alcune volte bisogna avere forza anche in questo, però una cosa è certa: un giorno tornerete ad abbracciarti tutti insieme, Chi nasce libero non può morire prigioniero”. De Martino aggiunge poi: “Nel bene e nel male tuo papà è vicino a te. Se senti il vento, è lui che esce dalla cella e ti dice te voglio bene”.

IL PROFILO DI DANIELE DE MARTINO

Sul profilo ufficiale di Daniele De Martino compare il video della sua partecipazione al matrimonio e la frase: “A Palmi (RC) abbiamo assistito a due belle storie d’amore. Quella di due giovani sposi e quella tra un padre ed una figlia. Stai certa che, anche da lontano, lui era con te. Auguri ragazzi”.