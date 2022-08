Bollette pazze, De Luca annuncia: “Costretti a chiudere le attività anche 2 giorni a settimana”

Vincenzo De Luca è tornato a parlare nella sua consueta diretta del venerdì pomeriggio durante la quale il presidente della Regione Campania ha lanciato un’allarme sul caro bollette. “L’aumento delle bollette può causare problemi per le aziende e le attività commerciali. Abbiamo alle porte una crisi energetica, bollette per le famiglie, problemi gravi per le aziende, per le attività commerciali, turistiche, per le famiglie. Un governo a mezzo servizio in una situazione che lo obbliga a prendere decisioni importanti. Per le famiglie la situazione è pesante con bollette triplicate, abbiamo alle porte mesi che obbligheranno probabilmente addirittura a chiudere le attività produttive un giorno o due alla settimana, una situazione inimmaginabili qualche mese fa”.

Per colpa del caro bolletta, da qui ai primi sei mesi del 2023 in Italia saranno a rischio circa 120 mila imprese di lavoro del settore terziario e 370 mila posti di lavoro. Questo è quanto emerge dalle stime di Confcommercio-Imprese per l’Italia in merito alla continua crescita dei costi dell’energia e a un’inflazione prossima all’8% dovuta per quasi l’80% proprio all’impennata dei prezzi delle materie prime energetiche.

“RIVEDERE LE GARE”

“Noi saremo obbligati nei prossimi giorni a rivedere anche le basi finanziarie per le gare che sono state bandite – dichiara De Luca– rischiamo di non avere la partecipazione delle imprese anche per opere di manutenzione ordinaria. Abbiamo in corso, siamo alla vigilia di gare importanti per realizzare nuovi ospedali, impianti di compostaggio. Dobbiamo rivedere tutto il capitolato di gara”.

QUESTIONE SCUOLE

Sulla riapertura delle scuole, prevista per il 13 settembre, De Luca avverte: “Ci avviamo verso l’apertura dell’anno scolastico in una condizione di incertezza. Ricordo che lo scorso anno, quando arrivammo al 10 settembre, cominciavamo ad avere i primi sintomi di una ripresa di contagio Covid. Tutti ci auguriamo che non sia così quest’anno, ma bisogna tenere gli occhi aperti. L’apertura dell’anno scolastico è sempre un momento delicato per le famiglie e le istituzioni”.