Denise Pipitone, Piera Maggio diffida Quarto Grado: "Non trattate più il caso di mia figlia"

“Si diffida il programma Quarto grado a non trattare più il caso di mia figlia Denise Pipitone, né a citare il mio nome o quello di mia figlia a causa delle continue, reiterate frasi offensive nei miei confronti”. A parlare è Piera Maggio. “Frasi affermate con veemenza inopportuna, senza contegno, da parte di Carmelo Abbate e senza nessuna presa di distanza da parte di Nuzzi, dimostrando al contrario, un plateale atteggiamento di parte e non certamente garantista. Ci si riserva di querelare il programma e gli autori che consentono questo scempio delle vittime di un reato”.

Questa la decisione di Piera Maggio e Pietro Pulizzi dopo l’ennesima puntata del programma di Rete 4 sulla piccola Denise Pipitone. Secondo Piera Maggio ed i legali della famiglia, il programma non tratterebbe il caso con la giusta sensiblità.

Denise Pipitone, Piera Maggio contro Quarto Grado

Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, è una furia. La donna non ha apprezzato quanto emerso nell’ultima puntata di Quarto Grado, quella andata in onda su Rete 4 venerdì 18 giugno. Nel corso della serata il padrone di casa Gianluigi Nuzzi ha dato spazio alle dichiarazioni dell’ex pm Maria Angioni, convinta che Denise sia viva e abbia addirittura una figlia, e ha poi parlato delle nuove indagini della Procura di Marsala sull’hotel dove lavorava Anna Corona, ex moglie del padre biologico di Denise.

La furia della mamma

Il giornalista e opinionista di Quarto Grado Carmelo Abbate ha difeso a spada tratta la Corona e la figlia Jessica Pulizzi sostenendo che non sono mai state trovate prove a loro carico. “Non sarò mai complice di questo processo mediatico a loro carico. Come vi permettete di dire che hanno commissionato il rapimento?”, ha dichiarato prima di proseguire con un pesante affondo contro la famiglia di Denise Pipitone.

“Cosa doveva pensare Jessica vedendo il padre infrattato con un’altra donna (Piera Maggio, ndr)? Il paese mormora, lui giura di non avere un’amante, ma questa donna resta incinta. Jessica cosa doveva pensare della signora che le ha distrutto la famiglia?”, ha detto la mamma di Denise Pipitone.