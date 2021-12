Paura per Totò Di Natale, l’ex calciatore rapinato: i ladri gli hanno puntato la pistola contro

Momenti di panico e terrore per Antonio Di Natale. L’ex bomber dell’Udinese è stato rapinato davanti alla sua villa ad Empoli. Nella sera di giovedì 16 dicembre, l’ex attaccante e attuale allenatore della Carrarese, è stato accerchiato e bloccato da un gruppo di almeno cinque persone, proprio al di fuori della sua villa.

Secondo quanto appreso dalla polizia, uno dei malviventi gli avrebbe puntato contro una pistola facendosi consegnare l’orologio che aveva al polso, dal valore di circa 30mila euro.

La rapina è avvenuta, verso l’ora di cena, davanti alla villa dove i rapinatori hanno atteso il rientro della famiglia per agire. Il furto è stato commesso di fronte alla moglie, ai figli e al suocero dell’ex attaccante. Al momento comunque non risultano persone rimaste ferite nella circostanza. Le indagini sono in corso da parte della polizia per definire la vicenda in tutti i suoi aspetti e per rintracciare i malviventi.