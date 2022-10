Diletta Leotta e Loris Karius, ora è ufficiale: prima foto insieme della nuova coppia

Ora ogni dubbio sembra essere spazzato via. Diletta Leotta avrebbe di fatto ufficializzato la sua relazione con Loris Karius, portiere tedesco ex Liverpool, famoso per le sue papere nella finale di Champions League del 2018 contro il Real Madrid. I suoi errori condannarono, infatti, il Liverpool alla sconfitta, consegnando il trofeo nelle mani delle Merengues.

IL PORTIERE KARIUS VISTO ENTRARE NEL PALAZZO DI DILETTA LEOTTA

Il portiere tedesco, attualmente in forza al Newcastle, sarebbe atterrato da Londra con un volo privato e sarebbe stato poi visto entrare nel palazzo dove vive la Leotta, a Milano. La conduttrice, 31 anni originaria di Catania nonché ex dell’attore turco Can Yaman, risultava fidanzata con il modello Giacomo Cavalli, ma gli ultimi avvenimenti sembrano affermare l’esatto contrario. A rivelarlo è il settimanale ‘Chi’, giornale diretto da Alfonso Signorini.

A LONDRA LA LORO CONOSCENZA

Karius, considerato da molti il calciatore più sexy del mondo, avrebbe conosciuto la Leotta a Londra e avrebbe subito perso la testa per lei. Ma nonostante ciò, non ha ancora pubblicato nulla in merito sui suoi profili social, molto seguiti. Il calciatore, sui social, mostra infatti unicamente il suo fisico scolpito e i suoi duri allenamenti.