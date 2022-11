Prof del liceo rifiuta compito dello studente trans: “Mi sono sentito umiliato”

Ennesima denuncia di un’aggressione transfobica da parte di uno studente liceale. «Quando il professore è tornato con la prima verifica di arte ho trovato il mio nome d’elezione barrato e ci aveva riscritto il mio nome alla nascita», queste le dichiarazioni di un ragazzo trans di 17 anni, studente al liceo scientifico Cavour di Roma.

Professore discrimina un suo alunno in quanto trans

E’ avvenuta l’ennesima aggressione transfobica nel liceo Cavour di Roma. Un professore di arte ha discriminato uno dei suoi alunni in quanto trans. Durante l’estate, lo studente aveva, infatti, chiesto e ottenuto l’attivazione della Carriera alias, cioè un accordo tra scuola, alunno trans e famiglia nel caso di studente minorenne, attraverso il quale la persona trans chiede di essere riconosciuta e denominata con un genere diverso rispetto a quello assegnato alla nascita.

Il ragazzo, dunque, aveva il diritto di utilizzare il suo nome d’elezione anche nei documenti ufficiali, come i compiti in classe. Invece, il professore aveva barrato il nome dell’alunno da un compito in classe e ci aveva riscritto il suo dead name. “Mi ha ignorato completamente quando gli ho detto che era un mio diritto firmarmi con il nome scelto – ha spiegato lo studente- “mi sono sentito davvero umiliato, perché ha cominciato a ripetermi il mio nome di nascita davanti a tutta la classe, ma non una volta, l’ha ripetuto un sacco di volte”.

Non un evento isolato

Il professore si sarebbe scusato con l’alunno. Ma, molto probabilmente, il docente si sarebbe scusato solo per timore di un richiamo dal suo superiore e non perché realmente pentito. Questo, inoltre, non è l’unico avvenimento transfobico. Lo studente ha, infatti, denunciato diverse occasioni durante le quali si è sentito violato dei suoi diritti fondamentali. Ad esempio, nei corridoi, quando i due si incontravano, il professore lo canzonava chiamandolo “signorina” e avrebbe addirittura esclamato durante una lezione “Ora vedrete voi che succede col governo di destra…”

Il ragazzo chiede al preside della scuola di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti del docente.