Precipita dal balcone di un palazzo, 62enne muore in provincia di Napoli

Cade nel tentativo di entrare in una casa, 62enne morto in provincia di Napoli. Ieri sera verso le 19 a Boscoreale i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Guastafierro 12 per un decesso di persona. Da una prima sommaria ricostruzione pare che poco prima Domenico Aiello, classe 60, sia caduto da un balcone al secondo piano del palazzo nel probabile tentativo di accedere all’interno dell’abitazione.

L’uomo sarebbe precipitato sulla tettoia del portone di ingresso condominiale decedendo sul colpo. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Boscoreale e della compagnia di Torre Annunziata per ricostruire l’esatta dinamica degli aventi.