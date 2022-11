Distrugge un reparto dell’ospedale San Giuliano dopo la morte della figlia

Ieri mattina alle 7:30 il personale del reparto di Medicina dell’ospedale San Giuliano ha chiamano il padre di una paziente 44enne deceduta poco prima per complicanze da patologia oncologica. Il padre è arrivato in ospedale nel reparto di medicina e, non trovando il personale che intanto si era barricato all’interno delle stanze, ha iniziato a distruggere monitor, stampanti e altri oggetti del reparto.

“Naturalmente comprendiamo il dolore del padre ma non tolleriamo questi atteggiamenti violenti! Da quanto ci viene riferito all’interno del nosocomio ci sono solo 2 guardie giurate (ubicate all’ingresso ed al Pronto soccorso ) che devono vigilare sull’intero ospedale. Chiediamo al Direttore Generale Iervolino di potenziare il servizio all’interno di questo ospedale di frontiera”, scrive la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate.