Dramma a Bacoli, 29enne stroncato da un malore improvviso

La comunità di Bacoli è incredula per l’improvvisa morte di Salvatore Longobardi, morto improvvisamente per un malore. Il 29enne è stato stroncato all’improvviso. Erano le 13:40 quando è arrivata la chiamata all’automedica di Pozzuoli per arresto cardiaco in giovane di 29 anni. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Tanti i commenti sui social per il 29enne che lascia la compagna e un bimbo. Era un commerciante di frutta.

“Non ci sono parole, un altro angelo è volato viaR.I.P. Salvatore,dai tanta forza alla tua famiglia ma soprattutto siii angelo custode x i tuoi figli e la tua cara moglie. Non doveva succedere. Eri un grande lavoratore e un ragazzo di esperienza Salvatore resterai il migliore”. “A cosa serve tutto questo correre?? Una notizia orrenda…un grande amico rispettoso di tutti e soprattutto un grande commerciante! Rip Longobardi Salvatore che la terra ti sia lieve.