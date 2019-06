Dramma in Campania. Uomo trovato senza vita in un pozzo: era sparito venerdì

Era scomparso venerdì scorso quando si era allontanato da casa a bordo della sua Fiat Panda gialla per andare a cercare asparagi. Giuseppe Mercuri, 68enne di Pago Veiano, in provincia di Benevento, è stato trovato senza vita in un pozzo nelle campagne della contrada Torre. Le ricerche partite immediatamente hanno portato oggi al ritrovamento dell’uomo.

Sul posto indicato dai soccorritori sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno procedendo ai rilievi strumentali per ricostruire la dinamica dell’accaduto.