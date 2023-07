Droga e armi in casa a Mugnano, scarcerato Vallefuoco

PUBBLICITÀ

Ha ottenuto i domiciliari. Grazie all’abile strategia difensiva messa in campo dai suoi legali. Giacomo Vallefuoco, 37enne di Mugnano, ha ottenuto i domiciliari ed è stato così scarcerato. Questa la decisione del gip Sordetti che ha pienamente accolto le argomentazioni difensive dei legali di Vallefuoco, gli avvocati Emilia Granata e Celestino Gentile, che sono riusciti così ad ottenere un ottimo risultato per il loro assistito. Vallefuoco era stato arrestato lo scorso gennaio a Mugnano insieme ad altre tre persone (leggi qui l’articolo). In quell’occasione i carabinieri recuperarono in un calzaturificio 5 chili di cocaina, 2 chili e 100 grammi di hashish, 1 pistola Beretta calibro 22 e 1 pistola Glock calibro 9×19 con matricole abrase. La Glock era stata modificata con selettore di tiro a raffica e provvista di silenziatore. Sequestrati anche 1.260 proiettili di vario calibro tra i quali anche per l’Ak 47 e la somma contante di 143.570 euro. Sequestrate anche una parrucca e una maschera, che potrebbero essere state utilizzate per commettere reati come la rapina.

La perquisizione a casa di Vallefuoco

Con una perquisizione a casa di Vallefuoco i militari riuscirono a recuperare e sequestrare 10 chili di hashish, 8 chili di marijuana, 110 grammi di cocaina e un fucile calibro 12 con matricola abrasa. Un blitz in piena regola che portò all’arresto di quattro persone. Ieri nuovo capitolo della vicenda con i domiciliari concessi al 37enne.

PUBBLICITÀ