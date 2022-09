Due ore di attesa per una sutura, paziente aggredisce personale sanitario a Giugliano

Ancora un caso di violenza nei confronti del personale sanitario. Sta volta siamo all’Ospedale di Giugliano, il 9 settembre. Intorno alle 17.30 si presenta al pronto soccorso un uomo con una ferita da taglio non grave, ma che necessita di sutura. Inizia, così, per l’uomo la lunghissima attesa per il chirurgo, il quale oberato di lavoro non gli presta soccorso per le successive due ore. Intorno alle 19.30, però, il paziente perde la pazienza e inizia ad inveire contro il personale sanitario con urla e insulti. Arrivando, addirittura, a sfiorare lo scontro fisso e una vera e propria rissa.

Rissa sfiorata all’ospedale di Giugliano, paziente aggredisce personale sanitario: il video delle violenze

Come spesso accade, l’episodio è stato riportato e denunciato dalla pagina Facebook ‘Nessuno tocchi Ippocrate’. Che l’ha accompagnato anche ad un video, in testimonianza dell’accaduto. “Si sfiora la rissa per persona con ferita da taglio che attende il chirurgo per l’applicazione di punti di sutura da 2 ore. Per fortuna non si è arrivati allo scontro fisico. La carenza di personale sanitario nonché l’impazienza di alcuni utenti è una delle prime cause di aggressioni ai camici bianchi. Si faccia qualcosa!”

