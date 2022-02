Elezioni Città Metropolitana di Napoli, 157 candidati in 11 liste: tutti i nomi. Da Giugliano consiglieri 4 in lizza

Presentate le candidature per le elezioni della Città Metropolitana di Napoli. Si voterà domenica 13 marzo dalle 8 alle 22, presso la sede di piazza Matteotti con il seggio elettorale diviso in due sottosezioni. Il consiglio metropolitano, che si riunisce a Santa Maria La Nova. è composto da 24 membri più il sindaco del Comune capoluogo, in questo caso Gaetano Manfredi. A candidarsi sono sindaci e consiglieri comunali in carica dei 92 compresa Napoli Città.

Sono 157 in totale i candidati per questa tornata elettorale, presenti in 11 liste

Napoli al Centro; Lega con Salvini; Territori in Movimento; Napoli Metropolitana; Fratelli d’Italia Giorgia Meloni; I territori in Azione; Progresso e Legalità con Catello Maresca; Grande Napoli; Forza Italia; Comuni Protagonisti Uniti per Lavoro, Ambiente e Diritti. Non tutti i grandi partiti si sono presentati con i propri simboli. Il Partito Democratico ha scelto l’opzione delle due liste “Progressisti e Riformisti” e “Napoli Metropolitana”. Il Movimento 5 Stelle correrà con il simboli di “Territori in Movimento”.

Le elezioni della Città Metropolitana Sono elezioni di secondo livello, ossia che non riguarda la cittadinanza ma appunto chi ha ruoli amministrativi. La Città Metropolitana di Napoli, come quelle degli altri capoluoghi di regione in tutt’Italia, ha sostituto nelle funzioni la Provincia di Napoli i cui rappresentanti invece erano scelti dal popolo. Fu per volontà del governo di Matteo Renzi, tramite appunti la riforma Delrio, a volere nel 2014 la svolta con l’obiettivo di risparmiare sui costi della politica.

Entro sabato 26 febbraio il Responsabile Unico procederà con le verifiche per l’ammissione e le eventuali esclusioni di liste. Il calcolo dei voti è ponderato e ha un peso diverso a seconda della fascia di popolazione dei vari Comuni coinvolti al voto. Si va da 6 punti per i Comuni sino ai 3000 abitanti agli 811 punti di Napoli inserito nella fascia tra i 500.001 e il milione di abitanti. Le operazioni di voto si svolgeranno in un unico giorno, domenica 13 marzo, dalle ore 8:00 alle 22:00 presso la sede della Città Metropolitana in piazza Matteotti a Napoli. Il seggio elettorale sarà articolato in due sottosezioni.

Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per una lista con una croce sul simbolo ed, eventualmente, una sola preferenza scrivendo il nome del/la candidato/a prescelto/a nella riga stampata sotto la denominazione della lista.

Le schede saranno di diverso colore, in base alla popolazione del Comune di appartenenza. Il voto è ponderato: il valore di ciascun voto varia a seconda della fascia di popolazione del Comune di appartenenza degli aventi diritto. Tale valore si basa sul numero degli aventi diritto per ciascuna fascia, pertanto potrà variare fino al giorno delle elezioni. Ad oggi, si va dai 6 punti di un votante di un Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti (Carbonara di Nola, Comiziano e Liveri) fino agli 811 punti di un votante del Comune di Napoli, che appartiene alla fascia di popolazione che va da 500.001 a un milione di abitanti.

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Le schede saranno scrutinate lunedì 14 marzo 2022, a partire dalle ore 8:00. La proclamazione degli eletti avverrà entro il giorno successivo alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

I Nomi

Dal consiglio comunale di Giugliano, avrà una chances alla Città Metropolitana Rosario Ragosta con la lista “Territori in Azione” ispirata al partito Azione di Carlo Calenda. Diego D’Alterio (Pd) nella lista dei: “Progressisti e Riformisti”, una delle due insieme a “Napoli “Metropolitana” in cui figurano elementi del Partito Democratico e delle liste a sostegno del sindaco di Napoli Manfredi. Candidato anche Salvatore Pezzella nella lista “Territorio in Movimento” chiaramente ispirata dal Movimento 5 Stelle che però proprio come il Pd non presenterà il simbolo. Nel lista Grande Napoli si candida Paolo Liccardo.

A Qualiano a candidarsi sempre con la lista “I territori in Azione” è Domenico Marrazzo, vicepresidente metropolitano uscente in quota demA la compagine dell’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, l’ex sindaco Ludovico De Luca nella lista “Progressisti e Riformisti” e nella lista di Maresca Santolo Liccardo.

Nessuna candidatura dal consiglio comunale di Mugnano mentre a Melito si candidano Nunzio Marrone con la lista riferibile a Catello Maresca, il presidente del consiglio comunale Rocco Marrone, Sonia Ciccarelli, Rosa Bruno, Antonio Cuozzo, Giusy D’Angelo all’interno della lista “Grande Napoli” che ha come punto di riferimento la parlamentare melitese Michela Rostan, e Anna Puzone in “Territorio in Movimento”. Non ci saranno candidati da Sant’Antimo, Villaricca e Marano, tre comuni dell’area Nord di Napoli retti da commissari prefettizi.

Le altre candidature

Il sindaco di Bacoli Josi della Ragione, guiderà la lista “Comune protagonisti” in cui è candidato anche il consigliere comunale di Napoli Claudio Cecere. Sempre dal consiglio comunale di Napoli ecco le candidature in “Napoli Metropolitana” di Rosario Andreozzi, Sergio Colella e Luigi Carbone, quest’ultimo di Europa Verde, in maggioranza con Manfredi e di Salvatore Flocco consigliere del Movimento 5 Stelle in Territori in Movimento. In Forza Italia ecco le candidature dei consiglieri napoletani Salvatore Guangi, vicepresidente del consiglio comunale della capogruppo Iris Savastano mentre il consigliere di Napoli Giorgio Longobardi è candidato nella lista di Fratelli d’Italia. Nella lista della Lega è candidata Bianca Maria D’Angelo, di recente sbarcata nel partito di Salvini. Luigi Grimaldi è candidato in Grande Napoli.

Ecco le liste già presentate all’Ufficio elettorale dell’ex Provincia:

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Principia De Rosa; Alessandra Gentile; Rosa Muro; Filomena Nunziata; Fortuna Riccio; Santina Viola; Luigi Albano; Pasquale Allocca; Luigi Basile; Baldassarre Durazzo; Giorgio Longobardi; Giuseppe Nocerino; Vincenzo Piccolo; Onofrio Sepe; Vincenzo Toti.

Lega con Salvini

Giuseppe Affinito; Maurizio Bruno; Anna Carbone; Bianca Maria detta Bianca D’Angelo; Carmine Gentile; Pasquale Gentile; Angela Iuffredo; Maddalena Massa; Enrico Romano; Francesco Santorelli; Maria Carmina Sepe; Carmine Sodano.

Forza Italia

Giuseppe Aiello; Ilaria Carbone; Alfonso Cesarano; Maria Laura Del Sorbo; Rosario Di Roberto; Antonio Granato; Anna Guadagno; Salvatore Guangi; Jessica Maria Lavista; Antonietta Monfrecola; Stefano Pagano; Massimo Pelliccia; Nicoletta Sannino; Iris Savastano.

Progresso e Legalità con Catello Maresca

Vincenzo Cirillo; Francesco Cascnone; Anna Fusco; Filomena Giordano; Santolo Licciardiello; Sabato Manna; Nunzio Marrone; Laura Lucia Miele; Michelina Ruggiero; Ida Stringile; Vincenzo Ungaro; Carmela Vivolo.

I Territori in Azione

Felice Ambrosino; Pasquale Pio Auriemma; Rossella Bruno; Maria Luisa Cavezza; Vincenzo Daniele; Emilia Dorio; Alfonso Elefante; Domenico Marrazzo; Giuseppe Maria Piedepalumbo; Rosario Ragosta; Sara Tralice; Vincenzo Vitiello.

Grande Napoli

Raffaele Barone; Vincenzo Battaglia; Rosa Bruno; Sonia Ciccarelli; Giusy D’Angelo; Paolo detto “Riccardo” Liccardo; Rocco Marrone; Maddalena Roberti; Filomena Verde; Mario Lanzaro.

Comuni Protagonisti

Josi Gerardo della Ragione; Claudio Cecere; Vincenzo Falco detto Enzo; Raffaele Postiglione: Vincenzo Lucchese; Alessandro Parisi; Giuseppe Rollin; Teresa Guarracino; Teresa Scotto Di Luzio; Carmine Anzalone; Nunzia Pugliese.

Napoli Metropolitana

Salvatore Granato; Giuseppe Gargiulo; Sergio Colella; Rosario Andreozzi; Luigi Di Prisco; Felice Sorrentino; Giuseppe Sommese; Raffaele Lettieri; Luigi Carbone; Vincenzo Caso; Valeria Archetto; Elvira de Angelis; Giovanna Sorrentino; Amalia Tarantino; Ilaria Abagnale; Luisa De Angelis; Sonia Piccolo; Elisabetta De Rosa.

Progressisti e Riformisti

Giuseppe Cirillo; Giuseppe Bencivenga; Elisa Spina; Giovanni Nappi; Antonio Sabino; Grazia Fratalò; Diego Nicola D’Alterio; Antonella Lettera; Vincenzo Fiengo; Francesca Nastro; Marco Antonio Del Prete; Maria Luisa Ferrigno; Pasquale Sannino; Ludovico De Luca; Luciano Borrelli; Giuseppe Tito; Bianca Maria Balzano; Tiziana Bognanni; Orsola Ferone; Giuseppina Iorio; Carmine Lo Sapio.

Territori in Movimento

Fausto Agnano; Salvatore Pezzella, Viviana Alaia; Santa Borriello; Alessandro Caramiello; Antonio Caso; Anna Chiatto; Salvatore Cioffi; Salvatore Flocco; Raffaella Morra; Gennaro Persico; Anna Puzone; Marianna Salierno.

Napoli al Centro

Celestino Allocca; Annarita Campanile; Lucia Di Pilato; Edgardo Esposito; Gennaro Fico; Elvira Romano; Ciro Russo; Tommaso Scotto di Minico detto Scotto; Anna Somma; Antonio Spierto; Giulio Stompanato; Carmela Tramontano.