Elezioni, M5S pigliatutto nei collegi uninominali di Giugliano e Napoli

Il collegio uninominale di Giugliano è stato conquistato dal Movimento Cinque Stelle, confermando il trend elettorale in Campania, infatti, al Senato è stata eletta Maria Domenica Castellone mentre alla Camera si è imposto Antonio Caso.

“Sono ufficialmente eletta come candidata uninominale al senato nel mio collegio, Giugliano, con quasi il 45% dei voti. Non era scontato, è stato un risultato davvero incredibile, raggiunto con cuore e con coraggio. Grazie al mio staff, ai consiglieri comunali sul territorio, agli attivisti che ci hanno donato anima e corpo, a tutti i cittadini che non hanno mai smesso di esprimermi sostegno e vicinanza. Tutti voi siete stati la nostra grande forza ed ogni giorno avete mostrato a noi e a chi vi ascoltava che la “nostra” politica è diversa perché ha l’amore dentro. Grazie, infine ma non da ultimo, a Giuseppe Conte, che mi ha dato questa opportunità meravigliosa, e grazie perché insieme siamo tornati a splendere. Da domani si ricomincia a lavorare, per la mia terra e per il futuro del nostro Paese, affamato di rinascita“, dichiara Castellone.

Per gli altri candidati si dovranno attendere i risultati i calcoli relativi ai collegi plurinominali. Complessivamente il partito di Giuseppe Conte ha fatto en plein in tutti gli 11 collegi uninominali di Napoli e provincia alla Camera e al Senato, rispettivamente 7 e 4.

I risultati a Napoli

Il collegio di Napoli al Senato è stato conquistato da Ada Loprietato del M5S, battuti Valeria Valente per il centrosinistra e Stefano Caldoro per il centrodestra. Alla Camera ai collegi Fuorigrotta e San Carlo all’Arena sono risultati eletti rispettivamente dai pentastellati Sergio Costa e Dario Carotenuto. Il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, non è stato rieletto nel collegio di Napoli Fuorigrotta 2 per la Camera, ha ottenuto il 24,3% dei voti.

Gli altri collegi

A Torre del Greco vince l’attore Gaetano Amato dei 5 Stelle che supera di un’incollatura Annarita Patriarca, consigliera regionale di Forza Italia ferma al 34%. Orfeo Mazzella batte per circa 2500 voti la candidata del centrodestra Pina Castiello della Lega. Male a Casoria per l’ex ministro Vincenzo Spadafora, candidato con Impegno Civico di Di Maio, che si ferma al 19 mentre si impone Pasqualino Penza, del Movimento 5 Stelle, al 47,5. Raffale De Rosa viene eletto nel collegio di Acerra, così ck e Carmela Auriemma e Carmen di Lauro in quello di Somma Vesuviana.

I risultati dei partiti nel collegio di Giugliano

Alla Camera il Movimento Cinque Stelle è risultato il primo partito con il 42% seguono le coalizioni di centrodestra con il 30% e quella del centrosinistra con il 18%. Anche al Senato il Movimento Cinque Stelle prende il 44%, il centrodestra è al 29% e il centrosinistra si ferma al 17%.