Campania, i nomi dei senatori e deputati eletti nei collegi plurinominali

Arriva il dato definitivo sul sito Eligendo sulla distribuzione dei seggi anche nei collegi plurinominali. In Campania 1 il Movimento Cinque Stelle ha eletto alla Camera Giuseppe Conte, Gilda Sportiello, Raffaele Bruno, Alessandro Caramiello, Sergio Costa e Carmen di Lauro, Carmela Auriemma e Marianna Ricciardi.

Fratelli d’Italia sarà rappresentata a Montecitorio da Marta Schifone, Michele Schiano di Visconti e Luca Scancariello. In base ai risultati già ottenuti in altre regioni nei collegi uninominali per Forza Italia ci saranno Antonio Tajani e Annarita Patriarca, Marta Fascina e Tullio Ferrante. Nel Pd si affermano il ministro uscente della Salute, Roberto Speranza e Marco Sarracino. Per Azione-Iv Ettore Rosato è dentro.

LA SITUAZIONE AL SENATO

A Palazzo Madama giungeranno altri 4 rappresentanti del partito pentastellato: Mariolina Castellone, Luigi Nave, Vincenza Aloisio, Stefano Panuanelli e potrebbe subentrare Anna Bilotti. Per il Pd i posti assegnati sono due che vanno all’ex ministro della Cultura, Dario Franceschini, e alla sindacalista Susanna Camusso ed è possibile che possa subentrare l’uscente Valeria Valente mentre restano fuori Loredana Raia e Lello Topo. Per Forza Italia c’è Silvio Berlusconi, Annamaria Bernini o Francesco Silvestro. Per la Lega ci sarà Gianluca Cantralamessa, fuori invece Pina Castiello. Per Azione-Iv vince il leader di Iv Matteo Renzi. Infine, Fratelli d’Italia con Marcello Pera e Giovanna Petrenga.

Resta fuori Sandra Lonardo Mastella che già in giornata aveva commentato il risultato, in Parlamento non trova spazio l’ex forzista Paolo Russo né Francesco Emilio Borrelli dei Verdi.