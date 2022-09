[VIDEO]. Tragedia sfiorata a Napoli per il maltempo, albero crolla e distrugge un auto

Il nubifragio che si è battuto sulla Campania nella giornata del 25 settembre ha causato moltissimi danni e disagi. Oltre al caos trasporti, agli allagamenti, alle strade trasformate in fiumi in piena, al Vomero si è sfiorata la tragedia. Come segnala un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, in via Francesco De Mura un grosso albero è crollato al suolo abbattendosi su un’auto che è stata distrutta. “Ce la siamo cavata per un pelo – racconta il segnalante – quell’auto era tre metri da noi”.

“Abbiamo chiesto al Comune di rimuovere l’albero caduto e di effettuare delle verifiche sugli altri per evitare situazioni pericolose o anche peggiori dato anche il prorogarsi dell’allerta meteo” commentano Borrelli e Rino Nasti, consigliere municipale di Europa Verde. “Non è la prima volta che si verifica un evento del genere. Era lo scorso luglio quando abbiamo denunciato un altro albero crollato al Vomero nei giardinetti di Piazza Quattro Giornate. Occorre far prevenzione prima che possa verificarsi una tragedia”.