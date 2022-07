Elezioni politiche 25 settembre 2022, la posizione dei parlamentari uscenti nell’area Giuglianese

Il taglio del numero dei parlamentari si abbatte come una scure sui collegi elettorali di Camera e Senato in Campania. E questo non solo perché il territorio regionale perde in termini di rappresentanza 33 parlamentari rispetto al 2018; ma anche perché la geografia dei collegi elettorali, ridisegnata dal decreto legislativo n.177 del 2020, definisce confini territoriali che spesso travalicano i perimetri provinciali e inseriscono, all’interno di territori ben definiti, comuni appartenenti ad aree del tutto disomogenee.

La nuova normativa prevede l’elezione di 400 deputati e 200 senatori, di questi 38 parlamentari campani per la camera e 18 senatori. Ma come verranno eletti? Per la camera dei deputati sono previste due circoscrizioni: Campania 1 (20 seggi) e Campania 2 (18 seggi).

I parlamentari uscenti nell’area giuglianese

Nell’area giuglianese non tutti saranno ricandidati. Nel M5S non dovrebbe essere della partita Salvatore Micillo a causa del limite dei 2 mandati confermato dal leader Beppe Grillo. Per Micillo, ex sottosegretario sotto il primo Governo Conte, ha deciso di restare fedele ai grillini e non seguire la scissione voluta da Di Maio. Scelta che invece ha fatto Andrea Caso, deputato di Marano, che ora spera in una candidatura nell’alveo della coalizione centrista in via di formazione. Candidatura certa, invece, per la senatrice giuglianese Mariolina Castellone, che nel corso di questo mandato parlamentare si è ben distinta, diventando anche capogruppo M5S in Senato.

Nel Pd dovrebbe essere riconfermato il deputato villaricchese Lello Topo. Sarà di nuovo in corsa Michela Rostan, deputata di Melito che nel corso dell’ultima consiliatura ha cambiato diversi gruppi politici. La Rostan correrà con Forza Italia. Da Sant’Antimo, invece, potrebbe esserci la staffetta tra Luigi Cesaro ed il figlio Armando.

Questi sono gli uscenti dell’area giuglianese, a cui sicuramente si aggiungeranno nuove candidature. La corsa principale sembra esserci in Fratelli d’Italia, dove in pole position c’è Michele Schiano, consigliere regionale di Qualiano.

La nuova organizzazione nei collegi

La prima con 7 seggi uninominali con sistema maggioritario e 13 con sistema proporzionale e collegi plurinominali. Invece la seconda con 7 seggi uninominali col maggioritario e gli altri con collegi plurinominali e sistema proporzionale. Per il senato 7 saranno eletti con il sistema maggioritario e collegi uninominali, mentre gli altri 11 col sistema proporzionale e collegi plurinominali.

SENATO

• il collegio n. 1 (Caserta) aggrega l’intero territorio della provincia di Caserta (104 comuni);

• il collegio n. 2 (Benevento) include tutti i comuni delle province di Avellino e Benevento, che sono rispettivamente 118 e 78;

• il collegio n. 3 (Salerno) composto da 137 comuni della provincia di Salerno, incluso il capoluogo di provincia, di cui aggrega la grande maggioranza del territorio (sono esclusi 21 comuni facenti parte dei collegi n. 6 e n. 7);

• il collegio n. 4 (Napoli) include l’intero territorio del comune di Napoli;

• il collegio n. 5 (Giugliano in Campania) aggrega 30 comuni dell’area posta a nord del capoluogo di regione. Oltre alla località da cui deriva il nome del collegio, numerosi sono i comuni che si distinguono per numero di residenti come ad esempio, tra gli altri, Pozzuoli, Casoria, Afragola e Marano di Napoli;

• il collegio n. 6 (Torre del Greco) è un collegio interprovinciale che si sviluppa sul territorio della città metropolitana di Napoli, di cui riunisce 24 comuni (in gran parte sulla zona costiera a sud del capoluogo), e su quello della provincia di Salerno, di cui aggrega 19 comuni.

Per numero di residenti si segnalano Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Portici, nell’ambito del territorio metropolitano partenopeo, e Scafati, Pagani e Angri, in provincia di Salerno, ma anche Sant’Egidio del Monte Albino, San Marzano Sul Sarno, Corbara e tutti quelli della Costiera amalfitana.

• il collegio n. 7 (Acerra) include 37 comuni della città metropolitana di Napoli posti a est del capoluogo, tra i quali Acerra e Pomigliano d’Arco e alcuni comuni posti nell’area a nord e a ovest del Vesuvio, ai quali sono stati aggregati i comuni di Sarno e San Valentino Torio della provincia di Salerno. Collegi plurinominali Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi.

I COLLEGI PLURINOMINALI

Il collegio plurinominale n. 1, in cui vengono attribuiti 6 seggi, aggrega i 4 collegi uninominali Senato nn. 4, 5, 6 e 7, interessando integralmente il territorio della città metropolitana di Napoli e 21 comuni della provincia di Salerno.

Il collegio plurinominale n. 2, in cui vengono attribuiti 5 seggi, aggrega gli altri 3 collegi uninominali Senato, i nn. 1, 2 e 3 e comprende integralmente il territorio delle province di Avellino, Benevento e Caserta, e la gran parte della provincia di Salerno (137 comuni).

CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 1

Nella circoscrizione Campania 1 sono assegnati 20 seggi, di cui 7 uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori della città metropolitana di Napoli. Collegi uninominali;

• il collegio n. 1 (Giugliano in Campania) aggrega 16 comuni della città metropolitana di Napoli, limitrofi al capoluogo di regione (tutti nel quadrante a nord ovest dell’hinterland napoletano, oltre ai comuni delle isole di Ischia e Procida). Per numero di residenti si segnalano Giugliano in Campania, Pozzuoli e Marano di Napoli.

• il collegio n. 2 (Napoli, Fuorigrotta) è il primo dei due collegi in cui è ripartito il comune di Napoli e riunisce sostanzialmente il territorio della sua parte ovest, ad esclusione di un’area centrale inclusa nel collegio n. 03 (Vomero e Arenella, principalmente). Le principali zone aggregate sono le centrali Avvocata, Quartieri Spagnoli e Porto, le costiere Chiaia, Mergellina, Posillipo e Marechiaro, le più a ovest Fuorigrotta e Bagnoli e la più a nord Chiaiano.

• il collegio n. 3 (Napoli, San Carlo Arena) aggrega la parte prevalentemente a est del capoluogo di regione, e le più centrali Vomero ed Arenella. Il territorio del collegio si sviluppa a nord includendo il quartiere di Scampia, nell’area centrale nelle zone di Poggioreale e dell’aeroporto fino a giungere nella parte periferica a est di Napoli dove interessa tra gli altri i quartieri Barra e Ponticelli.

• il collegio n. 4 (Casoria) è un collegio situato nella parte immediatamente a nord del territorio della città metropolitana di Napoli, della quale comprende 14 comuni, di cui 9 con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; i primi per numero di residenti sono Casoria e Afragola.

• il collegio n. 5 (Acerra) riunisce 13 comuni della città metropolitana di Napoli collocati a est, nord est del capoluogo di regione; il suo territorio si sviluppa dalle località costiere di Portici ed Ercolano, passando per le pendici del Vesuvio e per Pomigliano d’Arco, fino a giungere nel più popoloso comune di Acerra a nord, al confine con la provincia di Caserta.

• il collegio n. 6 (Somma Vesuviana) aggrega 28 comuni della città metropolitana di Napoli, collocati nella parte più orientale del territorio di quest’ultima e al confine con le province a nord di Caserta e Benevento e a est con le province di Avellino e Salerno. L’area interessata dal territorio del collegio va dal comune posto più a sud, Pompei, passando per le pendici orientali del Vesuvio, nonché per i più popolosi comuni di Somma Vesuviana e Nola, fino a giungere al comune posto più a nord del collegio, Roccarainola.

• il collegio n. 7 (Torre del Greco) riunisce tutti i restanti 20 comuni della città metropolitana di Napoli, includendo le pendici meridionali del Vesuvio, i tre popolosi comuni costieri di Torre del Greco, Castellammare 219 di Stabia e Torre Annunziata e la gran parte della penisola sorrentina, oltre alle località di Capri e Anacapri.

I COLLEGI PLURINOMINALI

Nella circoscrizione sono 2 i collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 13 seggi, di cui 6 sono attribuiti nel collegio Campania 1 – 01 e 7 nel collegio Campania 1 – 02.

• il collegio plurinominale n. 1 aggrega il comune di Napoli e 16 comuni della città metropolitana omonima situati nel quadrante a nord ovest dell’hinterland napoletano (uninominali 1, 2 e 3).

• il collegio plurinominale n. 2 aggrega il territorio di quattro collegi uninominali Camera 2020, i nn. 4, 5, 6 e 7, interessando quindi tutti comuni della città metropolitana di Napoli non inclusi nel collegio n. 1.

CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2

Nella circoscrizione Campania 2 sono assegnati 18 seggi, di cui 7 uninominali.

La circoscrizione è costituita dai territori delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.

• il collegio n. 1 (Aversa) aggrega 52 comuni della provincia di Caserta, orientativamente collocati nella parte occidentale di quest’ultima, e sulla costa tirrenica. Per numero di residenti si segnalano Aversa e Mondragone.

• il collegio n. 2 (Caserta) aggrega 24 comuni della provincia di Caserta di cui interessa sostanzialmente il territorio attorno al capoluogo omonimo, nella parte centro meridionale della provincia. Oltre a Caserta i centri con più residenti sono Marcianise, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere.

• il collegio n. 3 (Benevento) è interprovinciale e aggrega i restanti 28 comuni della provincia di Caserta non inclusi nei precedenti collegi e l’intero territorio della provincia beneventana (78 comuni). Il collegio si sviluppa pertanto nella parte alta del territorio della regione e include alcuni comuni relativamente popolosi quali, Piedimonte Matese sul versante casertano e Montesarchio, oltre al capoluogo di provincia, su quello beneventano.

• il collegio n. 4 (Avellino) è un collegio situato nella parte centro orientale del territorio regionale e comprende tutti i 118 comuni della provincia di Avellino. I comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti sono Avellino e Ariano Irpino.

• il collegio n. 5 (Scafati) riunisce 26 comuni della provincia di Salerno collocati a ovest e a nord del capoluogo ed include l’Agro nocerino e la Costiera Amalfitana.

• il collegio n. 6 (Salerno) aggrega 20 comuni della provincia salernitana: Salerno, Valle dell’Irno, Cava de’ Tirreni, Pontecagnano, Picentino e Battipaglia.

• il collegio n. 7 (Eboli) riunisce tutti i restanti 112 comuni della provincia salernitana, includendo tutta l’area del Cilento e l’omonimo parco nazionale e sviluppandosi a sud sia del territorio regionale sia di quello provinciale. Per numero di residenti si segnalano le località di Eboli, Capaccio Paestum e Agropoli.

I COLLEGI PLURINOMINALI

Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l’attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi.

Nel collegio Campania 2 – 01 sono attribuiti 5 seggi per le province di Benevento e Caserta, e nel collegio Campania 2 – 02 sono attribuiti 6 seggi, comprendendo le province di Salerno e Avellino.