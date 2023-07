Villaricca verso le urne. Il Centrosinistra può spaccarsi, il Centrodestra cerca l’unione e il M5S viaggia da solo

PUBBLICITÀ

Le forze politiche di Villaricca si stanno riorganizzando in vista della campagna elettorale autunnale che porterà all’elezione del sindaco e del nuovo consiglio comunale, ma il rilancio amministrativo appare tutt’altro che facile. Infatti il Comune dell’area nord sta uscendo da un doppio commissariamento, quello politico riferito allo scioglimento per infiltrazione camorristiche e quello economico per il dissesto finanziario dell’Ente. Nonostante ciò la corsa alla fascia tricolore è già partita, infatti, fervono in queste settimane gli incontri tra le forze politiche locali.

IL CENTROSINISTRA

Il centrosinistra è sicuro di poter contare su Mario Molino il quale, lo scorso maggio, ha presentato il suo progetto politico alla città. L’ex assessore della lista di Napoli Nord può contare sull’appoggio del consigliere regionale Giovanni Porcelli e di Francesco Mastrantuono, ex vicesindaco della giunta di Maria Rosaria Punzo.

Alla tornata elettorale prenderà parte anche Lello Topo, storico deus ex machina dei democrat. Sarebbero in corso i dialoghi tra le due fazioni progressiste, ma non si esclude una possibile candidatura di Gianni Granata il quale avrebbe ricucito con l’ex deputato dopo la rottura del 2016. In quell’occasione proprio l’ex vicensindaco di Topo presentò la sua autonoma candidatura a sindaco in polemica la decisione di candidare Punzo. Oggi l’esponente di Villaricca Democratica sarebbe intenzionato a creare un campo largo nel quale possano impegnarsi partiti e civiche dalle diverse storie politiche.

Un altro nome papabile per i democrat potrebbe essere anche quello di Loredana Granata, ex assessore della giunta Punzo e legata a Lello Topo. Nell’agone politico è pronto a tornare anche Tommaso Di Nardo con il progetto Per Villaricca che sarà presentato ufficialmente venerdì prossimo. L’evento che si terrà nel Teatro Don Mauro presso la parrocchia S. Pasquale B. di Villaricca a partire dalle ore 20 ospiterà il segretario di PER Peppe Irace e il Presidente di PER, nonché sindaco di Villaricca dal 1996 al 2001, Nicola Campanile. Prevista anche la testimonianza della coordinatrice di Per Torre del Greco, neoeletta consigliere comunale, Pina di Donna. Di Nardo, ex assessore di Lello Topo, potrebbe dare vita ad un fronte civico insieme all’ex sindaco Nicola Campanile, oppure trovare un accordo con la coalizione progressista.

LA COALIZIONE DI CENTRODESTRA

Anche il centrodestra si sta preparando alla tornata elettorale. Gli ex consiglieri Luigi Sarracino e Tobia Tirozzi stanno lavorando alla composizione della coalizione che comprenderebbe Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Inoltre potrebbe adireire al progetto anche l’ex cinquestelle Rosario Albano, che negli ultimi anni si è avvicinato all’eurodeputata Isabella Adinolfi.

IL MOVIMENTO CINQUE STELLE

Anche il Movimento Cinque Stelle sta tenendo diverse riunioni interne, organizzate dal referente territoriale Emanuele Amoruso su input dei coordinatori regionali e provinciali Salvatore Micillo ed Elena Vignati e dei parlamentari Luigi Nave e Mariolina Castellone. Proprio la presenza in Senato di Nave potrebbe indurre i movimentisti a presentarsi autonomamente alla tornata elettorale, ma non si esclude che possano accordarsi con le altre civiche.